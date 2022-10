Stad stippelt beweegroutes nabij woonzorgcentra in Roeselare uit

De stad realiseert in de omgeving van verschillende woonzorgcentra beweegroutes met beweegoefeningen. Dinsdag werd een eerste beweegroute gelanceerd in de omgeving van het woonzorgcentrum De Waterdam.

Roeselare wil zich graag profileren als een beweegvriendelijke stad. In het kader van de campagne ’10.000 stappen – Elke stap telt’, wordt ieder jaar een andere focus gelegd. Zo werd in 2021 signalisatie aangebracht die inwoners stimuleerde om kleine afstanden te voet of per fiets af te leggen. Dit jaar wordt er gekozen voor beweegroutes met beweegoefeningen. Die worden gerealiseerd in samenwerking met de plaatselijke woonzorgcentra. “De algemene doelstelling van de beweegroutes en de laagdrempeligheid van de beweegoefeningen zijn passend voor een beweegaanbod gericht op senioren. De routes worden in lusvorm ontwikkeld, onderweg zijn er rustpunten”, aldus schepen van sociale zaken Bart Wenes (CD&V). De afstand van de beweegroutes varieert van 800 tot 2000 stappen.

Op maat gemaakt

De beweegroutes worden voorzien nabij woonzorgcentra De Waterdam en Ter Berken, Ben vzw, Westerlinde, De Zilverberg, Sint-Henricus, De Hovenier en Valckeburg. De beweegroute langs De Waterdam en Ter Berken is inmiddels gerealiseerd en werd dinsdagochtend ingewandeld door de bewoners. Vlakbij de woonzorgcentra staat een startbord met een overzicht van het parcours en de oefeningen langs de route. Benen optrekken, handen opsteken,…De oefeningen zijn aangepast aan senioren. Een QR-code op het startbord toont eveneens de weg. Een papieren versie is verkrijgbaar in de woonzorgcentra.