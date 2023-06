Stad Oostende neemt maatregelen na opstoot vogelgriep aan de kust: “Maar geen reden tot paniek”

Oostende neemt voorzorgsmaatregelen vanwege een opstoot van vogelgriep bij vogels aan de kust. Zo voorziet het Vogelopvancentrum Oostende (VOC) in een telefonisch meldpunt voor het melden van zieke en dode vogels.

Sinds enkele weken worden in verschillende kustgemeentes in België en in het buitenland dode vogels aangetroffen met vogelgriep. Het gaat daarbij vooral over de populatie kokmeeuwen. Daarom neemt Oostende voorzorgsmaatregelen.

Dode vogels verwijderen

Volgens het VOC is het belangrijk om dode en zieke vogels te verwijderen uit de natuur. “Hierdoor wordt de virale lading snel uit de natuur verwijderd zodat vogels en zoogdieren minder makkelijk besmet kunnen raken. Daarnaast is het belangrijk dat het contact tussen burgers en zieke of dode vogels geminimaliseerd wordt om menselijke besmetting te voorkomen”, klinkt het.

Meldpunt

Om het melden en ophalen van de zieke of dode dieren zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorziet het VOC in een telefonisch meldpunt en staat het in voor de coördinatie van de meldingen en ophalingen. Het meldpunt wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking tussen enkele kustgemeenten en de provincie West-Vlaanderen.

“We zijn blij dat we voor deze opdracht opnieuw met het Vogelopvangcentrum in zee kunnen. Zij hebben het netwerk, de kennis en de ervaring om dit in goede banen te leiden. Door deze samenwerking te faciliteren, nemen we als stad onze verantwoordelijkheid op om potentiële problemen inzake volksgezondheid te voorkomen”, zegt de schepen van Mens & Milieu Silke Beirens (Groen).

Geen reden tot paniek

De stad benadrukt dat er geen reden is tot paniek. “Het virus is dan wel erg besmettelijk voor (water)vogels, maar slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen mensen besmet raken. Hoewel er weinig tot geen gevaar is, raden we toch aan om de vogels niet aan te raken.”