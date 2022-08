Stad Oostende indexeert prijzen ouderenzorg naar aanleiding van stijgende kosten

Nu de inflatie hoog is, worden heel wat sectoren in de dienstverlening met hogere kosten geconfronteerd. Daarom laat het Agentschap Zorg en Gezondheid toe om tijdelijk de indexatiefrequentie in de zorg te versnellen zodat dit minder bruusk is voor bewoners en gebruikers van de ouderenzorg. Vanaf 1 november zal ook in Oostende bijgevolg een indexering worden toegepast in wzc A. Lacourt, wzc De Boarebreker, Dagverzorgingscentrum Wante en de assistentiewoningen De Zeeparel en ‘t Staketsel.

Het bestaande indexatiemechanisme van de dagprijzen laat voorzieningen toe om maximaal één keer per jaar de dagprijzen te indexeren. Nu de inflatie hoog is en de sector met hogere kosten wordt geconfronteerd, staat het Agentschap Zorg en Gezondheid toe om tijdelijk de indexatiefrequentie te versnellen. Dit betekent dat elke voorziening in de periode van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023 de mogelijkheid heeft in het e-loket een dossier aan te maken om 6 maanden na toepassing van de laatste dagprijsindexatie een nieuwe dagprijsindexatie toe te passen.

Door zesmaandelijks te indexeren verloopt de evolutie voor de bewoners minder bruusk en zijn mensen beter voorbereid. De laatste indexering in wzc A. Lacourt, wzc De Boarebreker, DVC Wante, Serviceflats De Zeeparel en ‘t Staketsel was op 1 mei. Dat betekent dat een indexering vanaf 1 november kan worden toegepast op basis van het indexcijfer van de maand augustus (momenteel nog niet gekend).

Financiële tussenkomst

Stad Oostende draagt zorg voor gebruikers en bewoners van de ouderenzorg in een financieel kwetsbare situatie. Daarom blijft het ten allen tijde en voor elke oudere met een financiële nood, mogelijk om via de dienst Welzijn een financiële tussenkomst aan te vragen. Zo krijgt elke zorgbehoevende oudere in Oostende de nodige hulp, ongeacht zijn of haar financiële situatie.