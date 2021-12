Stad Leuven wil gezond leven stimuleren met 10.000 stappen campagne

Naast de nieuwe groene logo’s van Stad Veurne in het straatbeeld vallen nu ook een aantal groene wegwijzers op die het aantal stappen aangeven naar publieke gebouwen. Ze maken deel uit van het project ‘10.000 stappen: Elke stap telt’, waarmee iedereen wordt aangezet om meer te bewegen.

‘10.000 stappen: Elke stap telt’ is een campagne van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s. Dit initiatief wil mensen in beweging brengen. Wandelen is de makkelijkste en goedkoopste manier van sporten. Ook wie nog niet klaar is om echt te sporten kan met 10.000 stappen voldoende bewegen. Stappen kan je altijd en overal: thuis, op het werk, tijdens verplaatsingen, in je vrije tijd … 10.000 stappen per dag is ideaal voor volwassenen, 8.000 voor 65-plussers. Maar ook kleine vorderingen maken een verschil.”

Wandelafstand

“Je ontdekt dat er in Veurne heel wat zaken op wandelafstand liggen”, zegt Pascal Sticker, schepen van Sport. ”500 stappen tot aan de Grote Markt, 720 stappen tot aan Dienstencentrum De Zonnebloem of 1.071 stappen tot aan de Sporthal. De opvallende groene wegwijzers tonen aan hoeveel stappen je zet als je een van deze pijlen volgt. We willen onze inwoners sensibiliseren dat stappen gezond is en hiermee meteen ook meegeven dat vele plaatsen perfect bereikbaar zijn te voet. Dit levert een win-win op: inwoners die te voet zijn nemen meteen ook minder plaats in de wagen en helpen mee om onze stad autoluwer te maken.”

Stad Veurne ondersteunt dit initiatief en helpt met deze pijlen om extra stappen te zetten. Vrijwilligers van de Seniorenadviesraad hebben meegeholpen om het aantal stappen tussen de verschillende locaties te tellen en om de pijlen te bevestigen. Zo staan er pijlen richting Visit Veurne op de Grote Markt, naar Stadskantoor De Seylsteen, Dienstencentrum De Zonnebloem, woonzorgcentrum Ter Linden, het station…

Guido Hoste, schepen van Welzijn: “We zijn fier om dit als stad te kunnen aanbieden. Om gezond te zijn en te blijven hoef je niet fanatiek te sporten, maar kan je dus ook wandelen in ons mooie decor. Bedankt ook aan de Seniorenadviesraad om dit mee te helpen realiseren.”

(MVQ)