Stad Damme investeert in zesde AED-toestel

Op de zorgsite in Sijsele, waar onder meer het woonzorgcentrum De Stek en het Sociaal Huis gevestigd zijn, werd een AED-toestel geplaatst.

Het is de zesde defibrillator die geplaatst werd door Stad Damme, die voor de inspanningen van het Rode Kruis de erkenning kreeg van Hartveilige Stad.

Overlevingskans stijgt

Het plaatsen van deze toestellen is geen overbodige luxe als je weet dat in België dagelijks ongeveer 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen. Reanimatie met een AED doet de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk stijgen. “Het woonzorgcentrum en het Sociaal Huis waren ook zelf vragende partij voor het plaatsen van een AED-toestel”, zegt schepen van Sociale Zaken Filip Babylon. Damme engageert zich ook tot de organisatie van AED-opleidingssessies. Een eerste heeft plaats op woensdag 5 oktober van 19 tot 22 uur in de Cultuurfabriek in Sijsele en een tweede op 25 oktober van 9 uur tot 12 uur, vooral gericht op het horecapersoneel. Ook in november zijn er twee vormingsmomenten: op 10 november van 19 tot 22 uur in OC De Lieven in Moerkerke en op 12 november van 9 tot 12 uur in het Sportpark in Moerkerke. “Als Hartveilige Stad is het belangrijk dat we onze burgers betrekken in de uitrol van de AED-toestellen. In geval van nood kunnen goed opgeleide mensen levens redden. We betrekken er ook onze verenigingen bij, die de opleidingen kunnen volgen met hun leden”, zegt burgemeester Joachim Coens.

Inschrijven kan via www.damme.be/hartveilig