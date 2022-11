Staatssecretaris voor Asiel en Migratie trekt naar Raad van State tegen verbod op vluchtelingenkamp van Jabbeekse burgemeester

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor trekt naar de Raad van State tegen het burgemeestersbesluit van Frank Casteleyn. De Jabbeekse burgemeester verbiedt immers de inrichting van een vluchtelingenkamp in zijn gemeente, zolang hij geen zekerheid heeft over de vervuiling van de grond op de site van de voormalige civiele bescherming.

“Er is een chronisch gebrek aan opvangplaatsen voor vluchtelingen. Elke dag dreigen kwetsbare gezinnen zonder papieren op straat te moeten overnachten”, zegt Sieghild Lacoere, woordvoerder van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). Om te verhinderen dat, met de winter in zicht, kinderen en tieners geen dak boven hun hoofd hebben, zet de staatssecretaris samen met Fedasil juridische stappen.

Onbewoonbaar

Ze vragen de Raad van State om het besluit van de Jabbeekse burgemeester in te trekken. Die baseerde zich vorige week op artikel 135 van de gemeentewet om het pand van de civiele bescherming wegens gezondheidsredenen onbewoonbaar te verklaren. Er zouden immers sporen van het giftige PFAS in de grond ontdekt zijn. Dat zouden restanten van blusschuim zijn, na blusoefeningen op het terrein.

Frank Casteleyn vindt het onverantwoord om gezinnen met kinderen op een vervuilde site te herbergen, in afwachting van een grondig bodemonderzoek door OVAM. De definitieve resultaten van dit onderzoek laten op zich wachten. Toch gaf het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid al positief advies voor de inrichting van een vluchtelingenkamp op deze locatie in de Stationstraat in Jabbeke.

No regret

De burgemeester heeft altijd verklaard dat hij zijn besluit zou intrekken, van zodra het bodemonderzoek van OVAM groen licht geeft. Maar zo lang wil staatssecretaris Nicole De Moor niet wachten. “Wij hebben begrip voor de bezorgdheid van de burgemeester, maar voor het Agentschap Zorg is er geen enkel probleem. Het agentschap heeft een aantal ‘no regret’-maatregelen ingevoerd voor sites waar in het verleden brandblusoefeningen uitgevoerd werden. Indien nodig, kunnen er voorzorgsmaatregelen getroffen worden.”

“Uiteraard wacht de staatsecretaris ook de bodemattesten af, maar het is logisch dat wij een procedure instellen bij de Raad van State. Teveel kwetsbare gezinnen staan momenteel op straat, die vluchtelingen moeten zo snel mogelijk kunnen opgevangen worden”, aldus Sieghild Lacoere namens de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

