Sportersbelevenmeeraward tweede jaar op rij voor Diksmuide: “Schitterende beloning voor harde werk”

2022 blijkt voor Diksmuide het jaar van de prijzen te zijn. “Eind september wonnen we in Hongarije een gouden medaille voor onze deelname aan de Europese groen- en leefmilieuwedstrijd Entente Florale. Vorige week viel die eer te beurt aan de sportdienst met de sportersbelevenmeeraward van Sport Vlaanderen binnen de categorie van steden tussen 14.000 en 25.000 inwoners”, klinkt het trots bij de stad.

“De collega’s van de sportdienst beleefden vorige week heel wat meer dan andere weken. Ze gingen tijdens de uitreiking van de sportersbelevenmeerawards in de Topsporthal in Gent aan de haal met de hoofdprijs in de categorie van steden tussen 14.000 en 25.000 inwoners. Met de award kwam ook een cheque van 2.000 euro. Zwijndrecht en Ingelmunster waren de andere steden die op het podium postvatten”, laat Stad Diksmuide weten.

Zes criteria

Diksmuide wint deze trofee voor het tweede jaar op rij. Sport Vlaanderen selecteerde 6 criteria waarbinnen steden en gemeenten projecten mochten indienen. “De prijs is een verdienste van het hele team. In en rond het prachtig sportcomplex realiseren ze iedere dag een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Ze doen dit met heel veel goesting en enthousiasme. De gewonnen award is een schitterende beloning voor hun harde werk”, zo glundert sportschepen Marc De Keyrel. “Het eerste criterium is sporten zonder drempels. Als Mivos-gemeente werkte Diksmuide mee aan de G-sportdag die doorging in Houthulst. Criterium 2 is sportief gezin: iedere eerste weekend en derde woensdag van de maand worden toffe attracties en speelelementen opgesteld in het multibad en een gedeelte van het grote baantjesbad van familiezwembad De Pluimen. Dit terugkerend initiatief werd in 2022 omgedoopt tot ‘Slide & Splash’. Verder is er nog georganiseerd sportaanbod (eerste editie Diksmuide Verenigdt), sportieve school (project ‘Schoolvissen’), sportieve werkplek (zwemmarathon voor bedrijven) en sportieve vrije tijd (Vive le Velo-stad).”