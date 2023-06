Speelzones van speelplein De Mote in Koekelare tijdelijk afgesloten nadat kindje thuiskwam met zware huiduitslag

Kleuters van BS De Lettertuin in Koekelare gingen op het speelplein De Mote spelen en ravotten in het zand. Helaas kwam een kindje thuis met erge huiduitslag, dat meldde een ouder. Het zand moest vervangen worden en daardoor zijn de speelzones tijdelijk niet toegankelijk.

“Vorige donderdag werden we aangesproken door ouders die gemeld hebben dat hun kinderen huidirritatie hebben na een bezoek aan het kleuterspeelplein aan De Mote”, bevestigd schepen Jan Lievens, bevoegd voor jeugd en sport. “De jeugddienst heeft onmiddellijk het kleuterspeelplein afgesloten en de technische dienst heeft het oude zand met de kraan verwijderd. Vers zand werd ondertussen opnieuw aangevoerd aan dit kleuterspeelplein.”

Geen risico nemen

“Voor de zekerheid hebben we ook beslist om de andere speelpleinen te verversen met nieuw zand”, vervolgt de schepen. “Vandaar dat de drie speelzones in De Mote even niet toegankelijk waren en/of zijn. We verwachten dat tegen het einde van de week of begin volgende week alle speelzones opnieuw toegankelijk en veilig zullen zijn.”

“Het is onduidelijk of de huidirritaties afkomstig zijn van vlooien, luizen of eventueel van uitwerpselen van katten en/of honden”, besluit Jan Lievens. “We willen ook geen onnodige risico’s nemen en zowel de jeugddienst als de dienst openbare werken hebben onmiddellijk actie ondernomen om dit ongemak op te lossen.”