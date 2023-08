Spaghettinamiddag levert Yoran aangepaste fiets op

De vereniging Nation Brugge, die zich inzet voor mensen met autisme, organiseerde recent een spaghettinamiddag. De opbrengt van zo’n 1.500 euro gaat naar een nieuwe, aangepaste fiets voor Yoran de Buyser, een negenjarige jongen met een ernstige beperking.

In tegenstelling tot de meeste van zijn leeftijdsgenootjes is fietsen voor Yoran de Buyser (9) geen evidentie. De jongen kampt immers met een ernstige mentale en fysieke beperking. Zo is bijvoorbeeld een van zijn voetjes sterk naar binnen gedraaid. Gelukkig voor Yoran is er Nation, een Brugse vereniging die zich voornamelijk inzet voor mensen met autisme; de beperking waar Yoran dus ook een variant van heeft.

Benefietnamiddag

“Nation Brugge werd opgericht in 2013 door een groepje mensen die werkt bij de beschutte werkplaats (tegenwoordig ook maatwerkbedrijf genoemd, red.) van Footstep in Dreef Ter Panne in Brugge”, vertelt voorzitter Bjorn Van Leeuwen. “Naast mezelf spelen ook nog penningmeester Anne Landuyt, en haar broer en logistiek verantwoordelijke Peter Landuyt een belangrijke rol in de vereniging. Net als ondervoorzitter Mickel Dierckx. Wij kennen elkaar dus allemaal vanuit Footstep en weten wat mensen met een beperking en hun familie doormaken. Ieder jaar organiseren we een activiteit voor een goed doel, meestal gelinkt aan de liga Autisme Vlaanderen.”

Op zaterdag 29 juli werd gekozen voor een geanimeerde benefietnamiddag in zaal De Korf in de Brugse wijk Sint-Jozef. Deelnemers konden er genieten van een spaghetti en een drankje aan zeven euro, ten voordele van Yoran. Aansluitend was er ook nog een dansfeest met Disco Ambi.

Tandemfiets

“We hebben met de benefiet 1.553 euro opgehaald. Een resultaat waar we heel tevreden mee zijn”, zegt de voorzitter. “Die opbrengst gaat naar de aankoop van een aangepaste tandemfiets. Yoran was er zelf bij op het benefietfeest en de bekendmaking van het bedrag. Hij toverde een brede glimlach tevoorschijn en dus zijn wij als vereniging ook heel erg tevreden.” (PDV)