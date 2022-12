Soroptimisten steunen project tegen menstruatiearmoede

Campus Minneplein Ieper startte onlangs de campagne Goed Geregeld, een project dat menstruatiearmoede bespreekbaar wil maken en aanpakken.

Club Soroptimisten Ieper wil dit project steunen. “Het beschikken over maandverband en tampons zou een basisrecht moeten zijn”, aldus voorzitter Jo De Sutter. “Na overleg met de projectverantwoordelijke en godsdienstlerares Lisa Clarisse zal dit project vanuit de serviceclub met 600 euro gesteund worden. Want het is ook een van onze doelstellingen om vrouwen en meisjes te helpen.”

“Door deze steun zullen er heel wat meisjes geholpen worden om deze schrijnende situatie te verhelpen. Soroptimist Club Ieper maakt deel uit van een internationale serviceclub die zowel lokaal als internationaal samenwerkt om de rechten en levensomstandigheden van vrouwen en meisjes te verbeteren.”

Op de foto vier dames van Soroptimist Club Ieper met projectverantwoordelijke Lisa Clarisse (uiterst rechts) en enkele leerlingen.

(foto EG)