Soroptimist Club Ieper steunt oncologische wellnessruimte: “We zien het heilzame effect van de verwenmomenten bij de patiënten”

Soroptimist Club Ieper schenkt 3.000 euro aan wellnessruimte Het Uitzicht in het Jan Yperman Ziekenhuis. Dit bedrag wordt aangewend om oncologische patiënten te kunnen verwennen.

In maart 2023 opende wellnessruimte Het Uitzicht in het Jan Yperman Ziekenhuis de deuren. “Het project wil het mogelijk maken dat vrijwilligers, oncologische beauty- en haarzorgprofessionals en studenten van beide opleidingen wellnesszorg bieden aan vrouwelijke oncologische patiënten”, zegt Marie-Ange Doolaeghe van Soroptimist Club Ieper.

“Eerder schonk Soroptimist Club Ieper al 4.000 euro, een bedrag dat werd aangewend voor een kappersstoel/wasbak en een behandelstoel. Het ziekenhuis bekostigde de meubels op maat, de schilderwerken, de moderne zetel, de sfeervolle verlichting en de decoratie.”

“Eén beautyprofessional en één haarzorgprofessional zijn in maart 2023 gestart en verwennen elk om de twee weken een halve dag de vrouwelijke oncologische patiënten. De kosten voor deze onco-professionals zijn aanzienlijk en worden volledig gedragen door sponsoring. Er zijn dan ook blijvend giften nodig voor de aankoop van de verwenpakketten.”

Oncologische trainers

Omdat het de bedoeling is om deze wellnesszorg ook de komende jaren aan te kunnen bieden, schenkt Soroptimist Club Ieper onder het voorzitterschap van dokter Jo De Sutter opnieuw 3.000 euro. In 2024 worden vrijwilligers gerekruteerd om de verzorging aan te bieden. Het is de bedoeling dat de onco-professionals op termijn de trainers worden van de vrijwilligers.

“Het budget van 3.000 euro zal dus enerzijds aangewend worden om de jaarlijkse opleiding van de onco-professionals te financieren en anderzijds om de wellnesszorg te bekostigen.”

Dit project heeft ook een sneeuwbaleffect gecreëerd bij de betrokken personeelsleden van het Jan Yperman Ziekenhuis. De personeelsleden van het oncologisch dagziekenhuis en afdeling D4 zien immers het heilzame effect van de verwenmomenten bij hun patiënten. Daarom verkochten de personeelsleden op de kerstmarkt zelfgemaakte kerstdecoratie voor de financiering van het wellnessproject. (EG)