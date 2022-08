Sophie Christiaens gaat nu zelf aan de slag als fitcoach: “Bewust bezig met gezonder leven”

Er staat Sophie Christiaens, een bekende naam in de atletiekwereld, een nieuwe uitdaging te wachten. De Waregemse gaat aan de slag als fitcoach. “Dit is iets wat ik altijd graag heb willen doen sinds ik weet wat dit doet met een mens.”

Als atlete van KAA Gent schreef Sophie Christiaens een zestal provinciale titels op haar naam. Ook op nationale kampioenschappen staan enkele dichte ereplaatsen op haar palmares. “Stress weerhield me waarschijnlijk van een podiumplaats op het BK in mijn jeugdjaren”, vertelt de 38-jarige beroepsmilitaire. “Toen trainde ik onder de vleugels van Armand Parmentier en was eerlijk gezegd nog niet bezig met gezonde voeding. Het bourgondische leven weerhield me waarschijnlijk van betere prestaties.”

Rooskleuriger

“Toen ik eind oktober vorig jaar in een dipje zat, was dit het sein om iets te ondernemen. Ik voelde mij niet meer goed in mijn vel. De prestaties waren wel nog naar behoren, maar fit voelde ik mij nog alles behalve. Zowel mentaal als fysiek was ik altijd moe. Je bent goed bezig, dat hoorde ik meermaals na een wedstrijd. Maar toch wist ik van mezelf dat dit niet zo was. Het huilen stond me nader dan het lachen. Toen er opnieuw wijkfeesten waren in De Waterhoek ontmoette ik fitcoach Bernadette De Taeye. Door haar toedoen zag mijn leven er plots veel rooskleuriger uit. In november zette ik de eerste stap die begon met een gezondere voeding. ’s Morgens eten, iets wat ik nooit deed, is essentieel in dit verhaal. Ook mijn slaappatroon maakte een grote wending. Van 6 uur ging de nachtrust naar 8 uur. Voldoende rust is belangrijk. Door beter uitgerust te zijn, heb ik een veel beter gevoel tijdens het lopen en treed de verzuring veel minder snel op. Sinds februari duidt mijn weegschaal ook 5 kilogram minder aan.” (lacht)

De stap durven zetten en doorzetten, daar gaat het om

Totaalpakket

“Omdat ik nu zelf meer bewust bezig ben met een betere levensstijl wil ik nu ook andere mensen hierbij helpen. Dit is iets wat ik altijd graag heb willen doen sinds ik weet wat dit doet met een mens. Ik wil een totaalpakket aan coaching aanbieden. Het welzijn van mijn medemens ligt me nauw aan het hart. Dit is heel zeker ook een mentale kwestie. Naast voedingsadvies geef ik ook op woensdagavond hittdance en bootcamps in het ontmoetingscentrum van Nieuwenhove. Mensen stimuleren om te sporten en een gezondere levenswijze te volgen, is mijn doel. Meestal gaat het over afvallen, maar ook gewichtstoename en meer sportgericht, daarvoor kan je bij mij terecht. Fitter zijn is veel meer energie hebben. De stap durven zetten en doorzetten, daar gaat het om. Dit heb ik ook gedaan, met succes. En toch kan er nog genoten worden, hoor, met gezonder leven”, besluit Sophie Christiaens. (ELD)