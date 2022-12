Sociale tandartspraktijk Tand-em hielp al ruim 1.000 mensen en werkt voortaan vanuit nieuwe tandartsenpraktijk

In 2018 werd de sociale tandartsenpraktijk Tand-em – dat tandzorg biedt aan mensen met een laag inkomen en die al meer dan drie jaar geen tandarts meer gezien hebben – opgericht op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Gelijkheidstraat. Door de hoge nood verhuist Tand-em naar Huis Kooy, waar het een nieuwe en moderne tandartspraktijk krijgt.

Mensen in kwetsbare omstandigheden hebben vaak geen of onvoldoende toegang tot goede gezondheidszorg. Samen met het Verbond der Vlaamse Tandartsen werd daarom in 2018 Tand-em opgericht. Die oprichting zou voor een structurele aanpak zorgen op verschillende sociale facetten van gezondheid en welzijn. Mensen met een laag inkomen en die al meer dan drie jaar niet meer bij de tandarts zijn geweest, kunnen er sindsdien terecht.

preventieve tandzorg

“Het project ontstond door drie grote noden: de moeilijke betaalbaarheid van tandzorg bij kwetsbare mensen, de psychosociale drempel om een tandarts te bezoeken, en een gebrek aan preventieve tandzorg bij mensen in kansarmoede”, duidt schepen van Welzijn, Natacha Waldmann (Groen). “Het uiteindelijke doel is om patiënten in armoede mondgezond te maken en terug in het reguliere tandzorgcircuit te krijgen. Bovendien helpt het die mensen – en dat is ondertussen bewezen – vooruit op vlak van tewerkstelling.”

In het wijkgezondheidscentrum in de Gelijkheidstraat waren alle ruimtes nodig. Daarom werd uitgeweken naar Huis Kooy, vlakbij het plaatselijke OCMW. “Deze locatie is zeer centraal gelegen en bevindt zich vlakbij de andere diensten van het OCMW. Het is belangrijk om die lijn kort te houden. Het resultaat mag er zijn: er is een volledig ingerichte moderne tandartspraktijk waar men kan werken. En dat het werkt staat als een paal, want sinds de opstart in 2018 werden maar liefst 1.044 mensen geholpen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 33 jaar en die ligt zo jong omdat oudere mensen vaak meer terugbetaald krijgen van het ziekenfonds”, aldus de schepen. (JRO)