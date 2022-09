Sociaal Huis Koekelare werkt drempels en drempelvrees weg

Het Sociaal Huis in Koekelare zet een nieuwe stap in het letterlijk en figuurlijk wegwerken van drempels voor wie een beroep moet en/of wil doen op de diensten van het Sociaal Huis.

Maandag opende schepen van sociale zaken Stijn Ramboer (Vooruit) de vernieuwde ingang, een nieuw polyvalent vergaderlokaal voor het Huis van het Kind en een nieuwe standplaats voor de elektrische wagen van de maaltijddienst.

Glazen sas

De verbouwingswerken kostten 200.000 euro en duurden negen maanden. De transitie naar een opener, transparanter, toegankelijker en laagdrempeliger Sociaal Huis was een zinvolle investering. De opening kon rekenen op heel wat belangstelling.

“Vroeger moest men aanbellen en wachten. Nu komt de bezoeker binnen via een automatische schuifdeur in een glazen sas. De binnendeur kan op die manier open blijven staan tijdens de openingsuren. Op de momenten dat er enkel op afspraak wordt gewerkt, kunnen de medewerkers hen via de intercom te woord staan en binnen laten”, vertelt Ramboer. “De helling voor rolwagens is ook aangepast. Daarnaast zijn de toegangen vooraan en achteraan voorzien van digitale sleutels voor het personeel. Het Sociaal Huis kreeg tijdens de verbouwing ook een moderne brandmeldcentrale. Dat alles komt de veiligheid ten goede”, legt Ramboer uit.

Garage en carport

Een andere belangrijke aanpassing is de verbouwing van de garage tot een multifunctionele vergaderruimte en ruimte voor het Huis van het Kind. “Door de aanpassing is er nu achteraan het gebouw een standplaats met carport voor de elektrische wagen van de maaltijddienst en werd ook de helling naar de keuken aangepast zodat de maaltijden ergonomischer naar binnen kunnen gebracht worden door de medewerkers. De overkapping brengt soelaas bij regenweer”, besluit schepen Ramboer trots. (EV)