Sluiting lager onderwijs, horeca dicht om 20 uur en contactbubbel van vijf personen: dat (en nog heel wat meer) willen de experten

In aanloop naar het nieuwe Overlegcomité van vrijdag heeft de GEMS-expertengroep een advies afgeleverd. In dat advies stellen de experten forse maatregelen voor, gaande van een ‘afkoelingsperiode’ in het onderwijs- inclusief de sluiting van het lager onderwijs voor 10 dagen – tot het vervroeging van het sluitingsuur in de horeca naar 20 uur, het schrappen van grote bijeenkomsten met meer dan 200 mensen en een nieuwe inperking van de sociale contacten. Zo wordt in de eindejaarsperiode een contactbubbel van maximaal vijf personen aanbevolen.

Het GEMS-advies is niet mals voor de beleidsmakers. Eerdere adviezen en aanbevelingen zijn volgens de experten niet, onvolledig of te laat uitgevoerd. Dat is volgens de GEMS vooral het geval in onderwijs, waar de situatie de voorbije weken “snel is verslechterd”. Ook in de algemene epidemiologische situatie verslechtert verder en de druk op de zorgsector blijft toenemen.

Om de situatie opnieuw onder controle te krijgen, is volgens de GEMS een “consistent en logisch” pakket aan maatregelen nodig. Dat pakket wil ingrijpen “op de plaatsen met de hoogste viruscirculatie”.

Mondmaskers vanaf 6 jaar

Daarom stellen de experten een ingrijpende “afkoelingsperiode” voor in het onderwijs. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar het basisonderwijs. Concreet stellen de experts voor om de kleuter- en lagere scholen tien dagen te sluiten (of over te schakelen op afstandsonderwijs). De experts pleiten ook voor mondmaskers vanaf 6 jaar. Voor het secundair onderwijs wordt voorgesteld over te schakelen op “hybride onderwijs” tot aan de examens. En in het hoger onderwijs wordt voorgesteld om opnieuw over te schakelen op code oranje (met o.a. een bezettingsgraad van 20 procent). De experten vragen ook om “prioriteit” te geven aan het vaccineren van kinderen onder de 12 jaar.

Horeca dicht om 20 uur

Naast de ingrepen in het onderwijs, stellen de experten ook op andere domeinen strengere maatregelen voor. Die maatregelen zouden tot na de eindejaarsperiode moeten volgehouden worden. Zo zou het sluitingsuur in de horeca vervroegd moeten worden van 23 uur naar 20 uur. Alle grote indoorbijeenkomsten (en ook buitenactiviteiten op drukke plaatsen) met meer dan 200 personen zouden best uitgesteld worden. Kerstmarkten kunnen enkel onder strikte voorwaarden.

Ook alle ‘buitenschoolse activiteiten’, zowel voor kinderen als volwassenen, worden best een tijd opgeschort. Dat geldt onder meer voor bijeenkomsten van verenigingen, hobby’s en voor indoor sporten. Professionele sporten kunnen wel nog plaatsvinden, maar dan zonder publiek.

Om druktes in winkels te vermijden, wordt aangeraden om met “zo weinig mogelijk mensen” te gaan winkelen. Contactberoepen kunnen blijven werken, maar moeten de regels rond mondmaskerplicht en ventilatie strikt naleven.

De experten vragen ook opnieuw om de sociale contacten te beperken. Concreet wordt een contactbubbel van maximaal 5 personen te kiezen voor de komende weken. Die vaste groep van contacten zou dan ook de groep zijn met wie men de eindejaarsfeesten kan vieren. Wanneer men afspreekt, zou men ook altijd een zelftest moeten doen.

Het gaat om voorstellen van de experten. De eindbeslissing ligt bij het Overlegcomité dat vrijdagochtend samenkomt.