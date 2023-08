SK Westrozebeke is hartveilige club

Voetbalclub SK Westrozebeke ontving het label ‘hartveilig’ van het Rode Kruis. Vrijwilligers van de vereniging volgden daartoe een opleiding reanimatie en leerden werken met een AED-toestel.

“Om het label hartveilig te ontvangen, moet minstens 10 procent van de vrijwilligers van een club een opleiding reanimatie en defibrillator volgen”, vertelt SK Westrozebeke-bestuurslid Thijme Allary. “Er moet zich ook een AED-toestel in de onmiddellijke omgeving bevinden. We hebben de gemeente om dergelijk toestel gevraagd. Dat werd door hen aangekocht en geplaatst op onze sportsite. We zijn de eerste sportclub in de regio Staden-Moorslede die het label in de wacht sleept. Wellicht zijn we ook één van de weinigen in de provincie. We vinden het als club belangrijk om het label te halen omdat we in het verleden al een aantal zaken meegemaakt hebben op hartgebied met jonge spelers. Zo overleed doelman Arne Espeel van Sint-Eloois-Winkel begin februari tijdens een thuismatch waarin wij de tegenstander waren. Eerder stuikte een jonge speler van SV Diksmuide ineen op ons veld. Gelukkig zonder veel erg bleek nadien. Bovendien komt hier op de site Tiendenberg veel volk langs voor wedstrijden, ouders en grootouders komen langs bij jeugdwedstrijden, terwijl ook de Chirolokalen zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden en ook de gemeentelijke kinderopvang op de site Tiendenberg gevestigd is. Het is geruststellend dat er altijd iemand aanwezig is die met het AED-toestel overweg kan. Met het behalen van het label hartveilig willen we ook andere clubs motiveren om hetzelfde te doen.” (BCH)