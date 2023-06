Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort schenkt cheque aan Ilano (7) uit De Panne, die lijdt aan uiterst zeldzame huidaandoening

Leerlingen uit de klas 2Ba van het Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort hebben een cheque van 800 euro geschonken aan Ilano Van Den Bulcke uit De Panne.

Ilano (7), zoontje van Koen Van Den Bulcke (34) en Gwenny Neyrinck (32) uit De Panne, kampt sinds de geboorte met de uiterst zeldzame huidaandoening ‘xeroderma pigmentosum’ waardoor hij niet de minste zonnestraal kan verdragen. Blootstelling aan UV-licht, zelfs op een bewolkte dag zorgt meteen voor onherstelbare huidschade en kwaadaardige tumoren. Ook bepaalde verlichting binnenshuis is schadelijk voor het kind.

Lessen economie en organisatie

De behandelingen en het materiaal om de jongen te helpen kosten handenvol geld. Daarom hebben de leerlingen van de klas 2Ba een project uitgewerkt in het kader van de lessen economie en organisatie.

De succesvolle verkoop op school bracht 800 euro op. Als mooie afsluiter kwam Ilano met zijn ouders op bezoek in de klas om de cheque in ontvangst te nemen.

De ouders van Ilano staan er helemaal alleen voor. Daar het een uiterst zeldzame ziekte is – wereldwijd zo’n 10.000 gevallen – komt het ziekenfonds niet tussen in de kosten.

Stabiel

Papa Koen van den Bulcke: “De ziekte van Ilano blijft ons enorm veel geld kosten naar verzorging toe, maar ook naar UV-werende beschermende kledij en voor zijn speciale helm. Het is echt wel een heel mooie cadeau dat we krijgen van de leerlingen van het Sint-Bernarduscollege, waarvoor hartelijke dank.”

Ilano is ondertussen 7 jaar geworden en is zijn gezondheidstoestand is min of meer stabiel. “Momenteel is hij stabiel, wel moet hij binnenkort weer op onderzoek om te zien of alles in orde blijft. Maar de laatste twee maanden is de ziekte stationair gebleven, dus we gaan hout vasthouden dat het zo blijft”, besluit Koen.

Popcorn, dranken en chips

De leerlingen van klas 2Ba werkten een project uit in het kader van de lessen economie en organisatie. “We volgen de richting economie en organisatie en we hebben een project georganiseerd, om ervoor te zorgen dat Ilano sponsoring krijgt van onze klas”, zegt Maaike Vincke.

“We hebben geld gezocht bij de leerlingen om zo producten aan te kopen die we dan verkochten in ons schoolwinkeltje. We verkochten popcorn, dranken en chips en zo hebben we een mooi bedrag van 800 euro bij elkaar gekregen”, legt Amy Albrecht uit.