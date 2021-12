Sint-Andriesziekenhuis Tielt installeert solidariteitskiosk

Op menige werkvloer zal door collega’s al eens kledij, schoenen, speelgoed of boeken doorgegeven of geruild zijn. Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is daar geen uitzondering op al gebeurde dit tot voor kort meestal per afdeling en ongestructureerd.

In een ziekenhuis waar meer dan 800 mensen binnen verschillende afdelingen en uurroosters werkzaam zijn kon het zo wel eens gebeuren dat sommige noden onbeantwoord bleven door onwetendheid en bruikbare stukken alsnog in vuilbak belande.

Tijdens een rondreis in Frankrijk – waar ze op verschillende plaatsen ‘Le Kiosque Merci Beaucoup’ tegenkwam – groeide bij Dr. Sandra Huysentruyt van de dienst anesthesie echter het idee om een “solidaire ruilkast” oftewel “solidariteitskiosk” in het Sint-Andries Ziekenhuis te introduceren.

Een idee dat niet alleen Dr. Steven De Coninck, voorzitter Lions Club Tielt wist te charmeren, maar ook op de zegen van de ziekenhuisdirectie kon rekenen.

Met deze kast krijgt men zo een instrument aangereikt om de solidariteit tussen collega’s georganiseerd en ziekenhuisbreed verder te zetten. Via de virtuele kiosk, een app, kan gemeld worden welke spullen in de kast gestoken worden. Ook grotere stukken zoals meubels of ander huisgerief kunnen aangeboden worden via de app.

Met Solidariteit, duurzaamheid en ecologisch werken als kernwoorden van dit project werd deze kiosk die integraal gefinancierd werd door Lions Club Tielt gemaakt door Franse artisanale timmermannen met een beperking waardoor ook deze organisatie impliciet steun krijgt.

Voorlopig staat de kast op een voor het personeel vlot toegankelijke plaats en beperkt het project zich enkel tot het ziekenhuispersoneel. Op die manier kan nagegaan worden in hoeverre de solidariteitskiosk een succesverhaal zal worden al toonde Lions Club Tielt zich al bereid mee te werken om dit concept uit te breiden naar andere locaties in de brede regio Tielt. (WM)