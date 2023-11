Sint-Andriesziekenhuis ‘movembert’: “Met deze campagne geven we iedereen de mogelijkheid om onze snorren of sportieve prestaties te sponsoren”

Het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis zet mee de schouders onder de ‘Movember’-actie. Met die bewustwordingscampagne, waarbij mannen hun snor even laten groeien, worden in november wereldwijd mannelijke gezondheidsproblemen onder de aandacht gebracht.

De internationale Movember-stichting focust op mentale gezondheid, preventie van zelfmoord, prostaatkanker en teelbalkanker en roept mannen op om deze maand hun snor te laten groeien of om een ‘Move’-actie te ondernemen. Met dat laatste kan iedereen zich online registreren en zich laten sponsoren om een aantal kilometer te lopen, te wandelen of te fietsen. Nu al staat de teller bij het team van het Sint-Andriesziekenhuis op 1.190 euro. “Dagelijks komen verschillende disciplines bij ons in aanraking met mannelijke gezondheidsproblemen, in het bijzonder prostaat- en teelbalkanker”, motiveert het ziekenhuis de deelname. “Met deze ludieke bewustwordingscampagne geven we iedereen de mogelijkheid om onze snorren of sportieve prestaties te sponsoren.” (SV)