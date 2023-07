Sea Life Blankenberge laat zeehond weer vrij in zee

In Wenduine is zaterdag een zeehond weer vrijgelaten in zee. Het dier werd in mei gewond aangetroffen op het strand en opgevangen in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Intussen is de zeehond voldoende aangesterkt en genezen om weer de natuur in te gaan.

Het mannetje werd in mei op het strand van Bredene gevonden met een diepe wonde aan de achterste linkerflipper en een wonde in het linkeroog. De dierenverzorgers van Sea Life Blankenberge stelden vast dat er een deel van de botjes van de tenen moesten worden geamputeerd. Door de wonde in het oog, heeft het dier ook verminderd zicht. Na bijna drie maanden verzorging in het zeehondenopvangcentrum gaat het beter met de zeehondenpup.

“De jonge zeehond heeft een al lange weg afgelegd, maar stelt het ondertussen heel goed en is voldoende in gewicht bijgekomen. Zijn verwondingen hebben geen gevolgen op een verder gezond leven en dus is hij klaar om vrijgelaten te worden in de natuur”, zegt Jonathan Meul, hoofddierenverzorger van Sea Life.

Zeehondje Ernst werd geadopteerd door het North Seal Team. De vzw staat dagelijks paraat om aangespoelde zeehonden aan de Belgische kust te beschermen tegen omstaanders die een bedreiging kunnen vormen voor de dieren. Ze houden mensen en honden op afstand en proberen hen te sensibiliseren.