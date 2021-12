Schepen Stephanie Demeyer aan de slag in Vaxpo: “Zonder vrijwilligers was massavaccinatie onmogelijk”

Vrijdag stak schepen van Vrijwilligers en Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) de vele vrijwilligers in Vaxpo een hart onder de riem. Zij draaide een volledige shift van 4 uur mee. Dit naar aanleiding van de Dag van de Vrijwilliger op 5 december.

“Het is eigenlijk bijna onvoorstelbaar dat zo’n grote operatie zoals de massavaccinatie in Vaxpo al zo lang kan rekenen op de hulp van zo veel vrijwilligers. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. Hartelijk dank daarvoor”, opent de schepen. “Ik was steward om de bezoekers te begeleiden en wegwijs te maken. Alles verloopt vlot, de vrijwilligers doen hun werk prima. Hun bijdrage is erg belangrijk. Het is voor mij ook de kans om voeling te hebben met de vrijwilligers”, aldus de schepen die eerder al enkele shifts draaide in de vaccinatiecentra Xpo en Van Marcke. “Zelfs na 9 maanden helpen en twee keer verhuizen blijven ze enthousiast.”

185.000 vaccins

Dagelijks zijn er 70 vrijwilligers aan de slag per shift. In totaal zijn er zo’n 900 Vaxpo-vrijwilligers. Coördinator is Patrick. “Ik ben ‘verkeersleider’ in het centrum (lacht). Een shift duurt 4 uur, dat is plannen, inschattingen maken en denkwerk. Kortom coördineren en alles in het oog houden. Er zijn chauffeurs die minder mobiele mensen naar het centrum brengen, stewards die de weg van de parking naar het centrum wijzen of mensen binnen begeleiden en onthaalmedewerkers die de registratie doen”, vertelt Patrick. “Uiteraard zijn er ook de verpleegkundigen om de vaccins voor te bereiden, de aanname te doen en het uiteindelijke vaccineren. Op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne waren daarvoor 100 vrijwilligers per dag nodig, op vandaag zijn dat er nog altijd 70.”

In Vaxpo zijn in totaal al zo’n 185.000 vaccins tegen het coronavirus gezet. “Iets wat zonder de hulp van vrijwilligers nooit zou gekund hebben”, aldus Stephanie Demeyer.

De stadsdiensten, OCMW en Zorg Kortrijk kunnen rekenen op de steun van 1.066 vrijwilligers. Ze helpen bij maaltijden in de woonzorgcentra, bemannen de cafetaria, bedelen de wijkkranten, begeleiden praatgroepen en praattafels Nederlands, begeleiden buurtcompostering als compostmeesters, en zoveel meer.