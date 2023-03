Samenplus wil rookvrije speelpleinen en sportterreinen

Veerle Dejaeghere van Samenplus vroeg het schepencollege om de speeltuinen en sportterreinen in Ardooie ‘rookvrij’ te maken en milieuschepen en burgemeester Karlos Callens (Groep 82) beloofde dat te zullen onderzoeken.

“Iedereen kent de negatieve gevolgen van roken, zowel voor de eigen gezondheid als voor de gezondheid van de omstaanders”, zegt Veerle. “Heel veel mensen denken dat als er buiten gerookt wordt, dat dit geen kwaad kan. Maar ook buiten kan passief roken leiden tot ziektes en overlijdens. En het is belangrijk dat kinderen ook minder of helemaal geen mensen zien roken. Bovendien heb je in een rookvrije omgeving ook geen weggegooide sigarettenpeuken meer.”

‘Generatie Rookvrij’ is een beweging van burgers en organisaties die streven naar een samenleving waar niemand (over)lijdt aan de gevolgen van roken. “Die streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Al heel wat gemeenten in onze provincie meldden zich al bij ‘Generatie Rookvrij’ om onder andere speelpleinen en sportterreinen rookvrij te maken.” (IB)