Samen veerkrachtig in Vleteren

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, staat het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Tien dagen wordt er gefocust op alle aspecten van psychische gezondheid: van je gelukkig voelen én goed in je vel zitten over het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid en herstel. Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ worden alle Vleternaren uitgenodigd om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten.

Kletskoffie aan de klapkarre

“De ‘klapkarre’ komt langs in elke deelgemeente. Buurtbewoners komen er samen voor een kop koffie met gebak en natuurlijk voor een gezellige babbel met elkaar. Een babbel doet deugd, want praten kan het verschil maken. De klapkarre is er telkens van 14 tot 16 uur. Op maandag 3 oktober staat de klapkarre in Oostvleteren op het binnenpleintje bij de Kleine zaal van de Sceure. Op dinsdag 4 oktober kunnen buurtbewoners terecht bij het dorpshuis in Westvleteren en op woensdag 5 oktober rijdt de klapkarre naar het dorpshuis in Woesten. Iedereen is van harte welkom voor kletskoffie aan de klapkarre. Inschrijven is niet nodig en dit is volledig gratis”, zegt Leen Maenhout, coördinator Burgerzaken en Welzijn van de gemeente.

Ontspannende yoga

Vleternaren krijgen ook de kans om twee ontspannende yogasessie mee te volgen. Op donderdag 6 oktober geeft Nancy Lein een yogales in de kerk van Woesten van 19.30 tot 20.30 uur. Op maandag 10 oktober geeft An Laseure een yogasessie van 19.30 tot 20.30 uur in de kerk van Westvleteren. Vleternaren betalen 5 euro voor een sessie en niet-inwoners 7 euro. Inschrijven is verplicht en kan op www.vleteren.be/samen-veerkrachtig-2022. De inschrijving is pas volledig na storting van het inschrijvingsgeld op BE37 0910 0025 2128 met vermelding van je naam.