Op zondag 8 oktober werd in heel Vlaanderen de dag van de chronische zieken gevierd. De Woumense Samana afdeling bezorgde op die dag haar leden een onvergetelijke namiddag. Met ruim 60 mensen waren ze samengekomen in feestzaal De Kroon in Esen voor een heerlijke maaltijd. In de namiddag stond het muzikale optreden van Glenn Degeselle op het programma. De eucharistieviering in de Sint-Andreaskerk werd opgedragen aan de overleden leden van Samana. (foto SD)