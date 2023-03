Samana Pittem-Egem organiseert mantelzorgnamiddag: “Samenbrengen, informeren en steunen”

Op dinsdagnamiddag 21 maart organiseert Samana Pittem-Egem een mantelzorgnamiddag. Het doel van de namiddag is mantelzorgers bewust te maken van hun rol en hen een hart onder de riem te steken. Gastspreker Greta Vandeborne zal uit eigen ervaring vertellen over haar engagement.

“De kerntaak van Samana is al vele jaren de inzet en bekommernis voor mensen met een chronische ziekte”, opent bestuurslid Dominique Coopman. “Mantelzorg sluit hier in vele gevallen dicht bij aan en dus leek het ons zeer nuttig eens een namiddag rond dit onderwerp te organiseren. Het is immers zo dat mantelzorgers overal rondom ons aanwezig zijn. Het is echter niet altijd evident om mantelzorgers te vinden.”

“We zijn dan ook vertrokken vanuit een aantal vragen zoals: ‘Wie zijn ze?’ en ‘Hoe kunnen we ze bereiken en ondersteunen?’. Om hier een antwoord op te geven, moeten we eerst weten wat mantelzorg precies is. Mantelzorg is onbetaalde, vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden: een chronisch zieke of hulpbehoevende ouder, een kind met een beperking, een geliefde met een psychische of lichamelijke aandoening, maar ook een buur of vriend die op regelmatige basis geholpen wordt. Wie dus elke week de boodschappen doet voor een buur of het gras gaat afrijden is ook al een mantelzorger.”

Sociale bewogenheid

“Mantelzorgers zijn vaak lange tijd, sommigen zelfs 24 uur op 24, zeven dagen op zeven bezig met de zorg voor anderen”, vervolgt bestuurslid Els Kerckhof. “Dat is zeer intensief en kan soms wel eens (te) veel zijn. We vragen ons dan ook vaak af waar die mensen de motivatie vandaan halen om het te doen en hoe ze het volhouden. Dat waren vragen die ik mij vroeger ook stelde, tot mijn eigen moeder ernstig ziek werd en ik de zorg voor haar op mij nam.”

“Nu kan ik uit eigen ervaring zeggen dat ik het deed uit liefde en respect voor iemand die er altijd voor mij geweest was. Ik vond het dan ook niet meer dan normaal dat ik er ook voor haar was. Je krijgt ook veel dankbaarheid van de persoon terug en het doet ook deugd om de persoon te helpen. Het voelde voor mij zeker niet als een last. Ik denk dat alles begint bij een stuk sociale bewogenheid die je moet hebben en dan voelt het goed om via mantelzorg anderen te helpen”, klinkt het.

Dankbaarheid van de gemeenschap

“Het doel van onze namiddag is om mensen die van dichtbij of veraf betrokken zijn bij mantelzorg samen te brengen”, gaat voorzitter Ward Pollet verder. “Iedereen is dan ook welkom, zowel mensen die zelf met mantelzorg bezig zijn als mensen die uit interesse er meer over willen weten. Door mensen samen te brengen, willen we ook een stuk dankbaarheid vanuit de gemeenschap overbrengen en hen tonen dat ze er niet alleen voor staan.”

“We willen hen ook informeren, en daarom hebben we Greta Vandeborne uit Gent als gastspreker uitgenodigd. Zij heeft zelf negen jaar als mantelzorger voor haar man gezorgd, bij wie ALS werd vastgesteld. Ze zal vertellen hoe ze er samen met hem nog het beste van gemaakt heeft en dat er, ondanks alle zorgen, ook veel positieve momenten waren. Ze heeft hier ook een boek ‘Negen jaar met ALS’ over geschreven.”

“Zij zal niet alleen vertellen, maar ook de vragen van de aanwezigen beantwoorden. Daarnaast zal ook Sanne Vanthournout van het Pittemse OCMW aanwezig zijn, die zal informatie geven over welke steun mantelzorgers vanuit de gemeente kunnen krijgen. We willen ten slotte het nuttige ook aan het aangename koppelen en sluiten onze namiddag af met een lekkere kop koffie met versnaperingen.”

(JG)