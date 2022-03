Rug van Belg gemiddeld 9 jaar ouder dan leeftijd op paspoort

Onze rug is gemiddeld 9 jaar ouder dan de leeftijd die ons paspoort aangeeft. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de hogeschool Howest in opdracht van ergonomiespecialist Ergodôme bij 1.500 Belgen.

Bijna 8 op de 10 Belgen ouder dan 18 jaar hebben op regelmatige basis last van hun rug. 15% zelfs dagelijks. De grote boosdoeners? Overgewicht, te weinig beweging en roken. Alarmerend is dat rugklachten steeds vaker op jongere leeftijd opduiken. Ergodôme lanceert daarom in samenwerking met de opleiding Ergonomie van Howest een calculator die berekent hoe oud onze rug is. Belgen worden zich zo bewust van de factoren die hun rugleeftijd beïnvloeden en ze krijgen concrete handvaten aangereikt om hun kans op rugklachten te verminderen.

Nog nooit was de aandacht voor ergonomie zo groot in onze samenleving: denk maar aan ergonomische bureaustoelen, zit-sta bureaus op de werkvloer, speciale matrassen… Toch is het slecht gesteld met de gezondheid van onze rug. Zo hebben bijna 8 op de 10 Belgen ouder dan 18 jaar regelmatig last van de rug en is die ettelijke jaren ouder dan we in werkelijkheid zijn. Iemand die net 40 is, heeft al snel de rugleeftijd van een vijftiger. Nochtans bepaalt onze rug in grote mate hoe goed we ons in ons vel, in het leven en op ons werk voelen.

“Onze rug speelt een cruciale rol in ons fysiek én mentaal welbevinden. Fysieke rugklachten hebben een invloed op hoe we ons werk doen, of we nog hobby’s kunnen uitoefenen en hoe we ons op oudere leeftijd zullen voelen. Dat 15% van de Belgen dagelijks last heeft van de rug, is dus een verontrustend cijfer. Daarom willen we de Belgen sensibiliseren om meer aandacht te schenken aan hun rug. Met enkele eenvoudige tips en tricks kunnen we ons rugwelzijn sterk verbeteren”, zegt Stijn Haerens, Marketing Manager bij Ergodôme.

Rug gemiddeld 9 jaar ouder dan leeftijd op ons paspoort

De Belg kampt steeds vaker al op jonge leeftijd met rugklachten. Dat is de meest alarmerende vaststelling uit de studie van Howest en Ergodôme. Ruim 6 op de 10 Belgen tussen 18 en 27 jaar werden al wel eens geremd door rugklachten. Bij de groep 38- tot 47-jarigen zijn dat al ruim 8 op de 10 Belgen. De piek van rugklachten zit bij de groep die aan de laatste 10 jaar van hun actieve loopbaan bezig zijn: zo’n 83% van de 58- tot 67-jarigen heeft last van de rug.

“Dat zoveel Belgen last hebben van hun rug is geen wonder. We mogen stellen dat de rug van mannen in ons land gemiddeld 9 jaar ouder is dan hun werkelijke leeftijd. Bij vrouwen is dat zelfs 12 jaar ouder dan ze echt zijn. De oorzaak van dat grote verschil tussen biologische leeftijd en rugleeftijd is altijd een combinatie van verschillende factoren. De belangrijkste zijn een hoog BMI, een verkeerde slaaphouding, een stressniveau dat de pan uitswingt en het feit dat we minder bewegen”, vertelt Carmen Verduye, praktijklector Ergotherapie Howest.

Pijnstillers als redmiddel

De hoge cijfers hebben desastreuze gevolgen. Bijna 14% van de Belgen stopt tijdelijk of zelfs definitief met werken door rugklachten. 1 op de 4 Belgen grijpt naar pijnstillers om de rugpijn de baas te kunnen. 30% hoopt dat de pijn vanzelf overgaat. Die houding heeft zowel fysieke als mentale gevolgen en helpt niet. Als Belgen kleine aanpassingen doen in hun dagelijks leven, kunnen ze de leeftijd van hun rug meer onder controle houden en zo hun kans op rugklachten verlagen. Hoe we zitten, staan, heffen, bukken, slapen of met de auto rijden, heeft allemaal een impact op onze rugleeftijd.

“Een verhoogde fysieke activiteit heeft een significant effect op het verminderen van chronische rugpijn. Het WHO raadt wekelijks meer dan 300 minuten aerobe activiteit van matige intensiteit aan of wekelijks meer dan 150 minuten van intense aerobe activiteiten. Op die manier kunnen we onze rugleeftijd verlagen enzo verkleinen we de kans op rugklachten op latere leeftijd”, gaat Carmen Verduye verder.

Website vertelt Belg hoe oud rug echt is

Binnen Howest werkten de opleidingen Communicatiemanagement en Ergotherapie nauw samen rond de studie en calculator. De eerste voerde het onderzoek uit, de opleiding Ergotherapie werkte de parameters van de calculator uit. Aan de hand van 29 vragen zoals “hoe slaap je” en “hoeveel uren zit je op een dag”, berekent de tool hoe oud iemands rug nu exact is.

“Ons onderzoek toont aan dat Belgen zich bewuster moeten worden van de echte leeftijd van hun rug. Dat is wat we met deze calculator willen doen. We hebben alles in kaart gebracht om zo’n exact mogelijke profielschets te geven van hun rugleeftijd. Ons belangrijkste doel is Belgen sensibiliseren dat ze hun kans op rugklachten zelf in de hand hebben. Daarom helpen we hen ook met eenvoudige tips om hun rugwelzijn te verbeteren”, besluit Stijn Haerens.