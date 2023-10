Roze linten om borstkankeronderzoek te stimuleren

In Vlaanderen wordt er jaarlijks bij meer dan 6.000 vrouwen invasieve borstkanker ontdekt. Dit is bij 1 op de 9 vrouwen. De gemeente wil dan ook blijven inzetten op sensibilisering voor het bevolkingsonderzoek borstkanker en pakt daarvoor uit met nieuwe initiatieven. “Met enige verbeelding zie je borsten op de verkeersborden.”

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar ontvangen tweejaarlijks een uitnodiging voor een gratis screening via een mammografie. “In 2021 was de totale dekkingsgraad van borstkankerscreening 61,7 procent in Zwevegem. Dit betekent dat 38,3 procent van de vrouwen in de doelgroep zich niet preventief laat onderzoeken. De dekkingsgraad in 2021 voor heel West-Vlaanderen was 63,3 procent en voor het Vlaams Gewest 63,5 procent. We scoren in Zwevegem helaas dus slechter”, begint Eliane Spincemaille (CD&V), schepen van samenleving.

Borsten op borden

Het gemeentebestuur wil in oktober het belang van het bevolkingsonderzoek borstkanker duidelijk onder de aandacht brengen. Aan alle verkeersborden die een drempel aangeven werd een roze lint bevestigd. “Met enige verbeelding lijkt de voorstelling op het verkeersbord namelijk op een borst, sommige borden hebben zo twee borsten, andere slechts één borst. Het roze lint zal na enige tijd verdwijnen, maar het verkeersbord zal blijvend de associatie oproepen en het onderwerp verder bespreekbaar maken, maar vooral ervoor zorgen dat de Zwevegemse vrouwen aangemoedigd worden zich preventief te laten onderzoeken.”

Roze touch

Ook het gemeentepersoneel draagt de hele maand een roze lintje. “Elke vrijdag in oktober moedigen we iedere medewerker aan om ook een roze touch aan te brengen in zijn of haar kledij. We dagen eveneens de volledige personeelsploeg uit om deel te nemen aan De Roze Mars, een stappenwedstrijd die de gemeente sponsort en waarmee we wetenschappelijk onderzoek steunen”, aldus nog Spincemaille.

Later dit jaar komen er extra acties gericht naar kwetsbare vrouwen: waarom is een mammografie belangrijk? Of een bezoek aan de radiologie? Dit gebeurt in samenwerking met de sociale dienst, OCMW, de bibliotheek en Huis van het Kind. (GJZ)