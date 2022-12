Roeselaarse donorcentrum voor bloeddonoren open op zaterdag, nood hoger tijdens eindejaar

Komende zaterdag 17 december zal het Roeselaarse donorcentrum voor bloed-, plasma- en bloedplaatjesdonoren uitzonderlijk open zijn. Daarmee wil Rode Kruis-Vlaanderen zich voorbereiden op de jaarlijkse terugval in de bloedvoorraad tijdens de eindejaarsperiode. Want in de kerstvakantie komen er elk jaar gemiddeld 19 procent minder mensen bloed geven, waardoor elke donatie extra welkom is.

Het donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen in de Ooststraat 148 in Roeselare opent ongeveer vier keer per jaar op zaterdag de deuren, telkens op strategische momenten wanneer de bloedvoorraad in gedrang dreigt te komen. Zo ook komende zaterdag 17 december, van 9 tot 15 uur.

“Deze specifieke zaterdagopening hebben we extra hard nodig, omdat de eindejaarsperiode eraan komt. Want tijdens de kerstvakantie zien we bijna elk jaar een stevige terugval in het aantal donoren: tijdens die twee weken komen er gemiddeld 19 procent minder mensen bloed geven. We roepen de inwoners van de regio rond Roeselare daarom niet alleen op om voor nu zaterdag een afspraak te maken, maar ook voor de komende weken. Wie zich dit weekend dus niet kan vrijmaken, is des te meer welkom tijdens de kerstvakantie”, aldus Joachim Deman, woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen.

Broodnodig

Het bloed dat een donor geeft, kan levens redden. Want het wordt bijvoorbeeld toegediend aan patiënten met een zwaar bloedverlies na een ongeval of een maagbloeding. Daarnaast is het ook broodnodig bij heel wat operaties, of om patiënten met ernstige bloedarmoede door ziekte er weer wat bovenop te helpen.

Een afspraak maken voor een bloed-, plasma- of bloedplaatjesdonatie kan via rodekruis.be/dc. Kies daar jouw donorcentrum, klik op “Maak een afspraak” en selecteer 17 december – of uiteraard een andere datum die jou past! Wie bloed wil komen geven, kan overigens via dezelfde wijze een afspraak maken bij één van de talrijke mobiele bloedinzamelingen in de regio.