Rode Kruis trakteert frietjes op Valentijn voor wie bloed of plasma doneert

“Jaarlijks mogen we op de steun rekenen van tienduizenden Vlamingen die bloed of plasma geven om levens te redden. Op Valentijn doen we graag iets terug. In het donorcentrum in Kortrijk trakteren we op Valentijnsdag tussen 12 en 15 uur op frietjes”, zegt Jolien Pardon, hoofd donorrelaties & fondsenwerving bij Rode Kruis-Vlaanderen.

Vorig jaar testte Rode Kruis-Vlaanderen hun Valentijnsactie op kleine schaal. Door het grote succes rollen ze in 2025 de actie uit in al hun 14 donorcentra. Hiermee willen ze donoren aanmoedigen om een nieuwe donor mee te nemen. “Dankzij de extra donaties kunnen we de bloedvoorraad op peil houden. De tortelduifjes kunnen bloed of plasma doneren. Neem je date dus zeker mee op Valentijn, we hopen veel nieuwe donoren te mogen ontvangen”, aldus Jolien Pardon.