Rode Kruis Ledegem viert 60 jaar in ‘t Capellehof: “Bij ons kan iedereen zichzelf zijn”

Het Rode Kruis Ledegem bestaat zestig jaar. De afdeling, die haar lokaal heeft in Sint-Eloois-Winkel, draait momenteel op volle toeren. “Iedereen kan hier zijn wie hij of zij is”, aldus communicatieverantwoordelijke Myriam Neyrinck.

Het Rode Kruis Ledegem werd in 1964 opgericht. Onder andere dokter Robert Carton, Gerard Breughe, Werner Boonefaes, Odile Coene , Jacques Sabbe en Jeanne Tanghe stonden toen mee aan de wieg van de vereniging. “De afdeling kende een moeilijke start. De huisvesting verliep niet vlekkeloos, maar door de inzet van de gemeente en het jeugdig enthousiasme van vele vrijwilligers, werd een afdeling van het Rode Kruis in Sint-Eloois-Winkel een feit”, aldus Myriam Neyrinck. Het Rode Kruis vond zijn onderkomen in de Smisseknokstraat. “Hier waren vroeger kleedkamers, het tweede gedeelte van ons lokaal hebben we zelf bijgebouwd.”

Nieuwe mensen werven

Het Rode Kruis Ledegem telt momenteel een twintigtal enthousiaste vrijwilligers. “Dat waren er vroeger meer, maar we hebben ook nog jaren gehad waarin de toekomst van de afdeling aan een zijden draadje hing. Bij de start van deze eeuw hadden we het best wel moeilijk. Onder impuls van Ludo Demeyere werden toen nieuwe mensen warm gemaakt om zich aan te sluiten bij het Rode Kruis. Iedereen binnen het bestuur trok aan het zelfde zeil om nieuwe mensen aan te werven. Dat is gelukt. We vormen een enthousiaste groep waar iedereen zichzelf kan zijn. De teamspirit zit momenteel heel erg goed.” Sinds kort heeft het Rode Kruis afdeling Ledegem met Jarne Vandorpe ook een eigen ambulancier binnen zijn rangen.

Steun van de gemeente

Bij het Rode Kruis is men de gemeente erg dankbaar voor de steun de voorbije zestig jaar. “De verschillende gemeentebesturen en burgemeesters waren ons door die zestig jaar steeds genegen. Ze hebben ons telkens voorzien van huisvesting, middelen en steun. Binnenkort plannen we, met de steun van het gemeentebestuur, een opfrissing van ons lokaal”, aldus Valerie Popelier, afdelingsverantwoordelijke van het Rode Kruis Ledegem. Zij stapte enkele jaren geleden in de voetsporen van Robert Carton, Geert Wydaeghe, Carl Lenaerts en Ludo Demeyere, die vroeger als voorzitter het Rode Kruis Ledegem in goede banen leidden.

Tal van interventies

De vereniging wordt ingeschakeld voor tal van interventies. Zo is men aanwezig op voetbalwedstrijden van het eerste elftal van Winkel Sport en op wielerwedstrijden, staat men paraat op fuiven en houden de vrijwilligers een oogje in het zeil op grote evenementen zoals Winkel Koerse, de San Silvestercross of Rock Beats Cancer. “Eigenlijk is het beter dat we niet moeten tussenkomen. Organisaties waar we niets hebben moeten doen, zijn vlekkeloos verlopen.”

Ondertussen werkt het Rode Kruis afdeling Ledegem ook nauw samen met de afdeling in Moorslede voor het geven van opleidingen. De leden van de vereniging trekken soms ook naar scholen en sportclubs om er uitleg te geven over bijvoorbeeld reanimeren. Onder leiding van Dirk De Mets zijn er ieder jaar ook vier bloedinzamelingen. “Kort samengevat kunnen je eigenlijk stellen dat onze werking berust op drie pijlers: vorming, hulpdienst en bloeddonaties.”

Materiaalwagen

Het Rode Kruis nam vorig jaar een nieuwe materiaalwagen in gebruik, de derde in de geschiedenis van de vereniging. Na een Volkswagen Transporter en een Ford Transit trekken de vrijwilligers er voortaan op uit met een Volkswagen Crafter. “Mede dankzij de bevolking kunnen we ook onze werking verderzetten.” Het Rode Kruis houdt in het voorjaar telkens een pleisterverkoop. In het najaar is er een lokale steunactie waarbij de bewoners mogen kiezen welk bedrag ze naar de vereniging storten.

Verjaardagsfeest

Het Rode Kruis viert binnenkort haar zestigste verjaardag met een bedankingsreceptie in ’t Capellehof in Rollegem-Kapelle waarop alle leden en hun familie worden uitgenodigd. “Later dit jaar is er ook nog een teamevent waarnaar onze vrijwilligers telkens erg naar uitkijken.”