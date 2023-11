Rode Kruis huldigt trouwe bloedgevers

In de lokalen van het Rode Kruis aan de Hoogstraat verzamelden de bloedgevers voor een gezellig samenzijn. Na de koffie en taart werden de leden die 25 keer (of een veelvoud ervan) bloed of plasma gaven gehuldigd. Het bestuur dankte hen voor hun inzet en trouw. De gehuldigden ontvingen een getuigschrift uit handen van burgemeester Claude Croes. Onder hen schepen Rooryck die 25 keer bloed gaf en Nicole Vanpanteghem met het hoogste aantal bloed- (194 keer) en plasmadonaties (225 keer). Ook andere leden van de familie Vanpanteghem behoren tot de grote groep bloedgevers. (MVD/foto MVD)