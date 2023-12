Rode Kruis huldigt cursisten en bloedgevers

Vrijdag 15 december waren de cursisten die de lessen EHBO volgden en bloedgevers met 25, 50, 75 en 100 giften uitgenodigd in de Maurits Gysselingzaal van cc De Zuidpoort om hun brevet of getuigschrift in ontvangst te nemen. De cursisten waren Celine Wille, Lien Van Steenkiste, Maite Schollier, James Vandycke, Dieter Vanhee, Matthias Van Laere, Natalia Jonckheere, Alizee De Veylder, Antoine De Bock en Alessio Thoon. Ook kregen tien trouwe bloedgevers een getuigschrift en geschenk: Lindsay Bauwens, William De Vlaminck en Godelieve Loeys gaven elk al 25 keer bloed; Jean-Pierre Cologne, Michel De Groote en Patrick Deprince hebben 50 giften op hun teller staan; Bjorn Schollier is al aan 75 bloedafnames toe en Mieke Collette, Johan Reynaert en Luc Vermeersch rondden het mooie getal van 100 giften af. (LIN/foto LIN)