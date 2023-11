Revolutionair: chirurgen Jan Yperman Ziekenhuis gebruiken ‘augmented reality’ bij schouderoperaties

Orthopedisch chirurgen Thomas Verschueren en Jan Somers gebruiken sinds kort de revolutionaire Nextar-techniek bij schouderoperaties. Via 3D-beelden, GPS-gestuurde optische trackers en een VR-bril kunnen de artsen een schouderprothese heel nauwkeurig inwerken in het schoudergewricht. Collega-artsen uit binnen- en buitenland komen naar Ieper om de techniek aan te leren.

De behandeling start met een CT-scan van de schouder en de bovenarm van de patiënt. Met het Nextar-systeem wordt van dat CT-beeld een digitaal 3D-model van de pijnlijke schouder gemaakt. Dat model is uniek, want elke schouder is anders. Op die manier kan de chirurg op voorhand een ‘slim’ operatieplan op maat uitwerken.

Meerwaarde

Dokter Thomas Verschueren, gespecialiseerd in schouderoperaties: “Voor de start van de operatie kunnen we de schouder al van alle kanten bekijken, spelen met de prothesegrootte en kijken wat de beste manier is om de prothese in het gewricht in te werken. Dit is absoluut een meerwaarde.”

Tijdens de ingreep zelf genereert de computer de scan en kijkt de arts door een speciale VR-bril. Mini-zendertjes op de patiënt en op het operatiemateriaal communiceren met elkaar via een gps-systeem. Die directe koppeling bestond tot voor kort niet in de schouderchirurgie en maakt het systeem zo vernieuwend.

Secuur

Dokter Jan Somers, diensthoofd orthopedie Jan Yperman Ziekenhuis: “Met deze Nextar-techniek kunnen we de prothesen heel precies plaatsen. Zeker voor het schouderblad is dat een grote troef want we zien uitwendig slechts het oppervlak van de gewrichtskom. Met deze navigatietechnologie zien we secuur hoe diep en hoe ver we interveniëren in het gewricht. De techniek vervangt en versterkt ons blote oog.”

Voortrekker

Nextar wordt ontwikkeld en verdeeld door Medacta International, een Zwitsers bedrijf dat zowel de implantaten als de software voor deze operaties aanlevert. Het Jan Yperman Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in België dat het volledige systeem aankocht.

Collega’s uit binnen- en buitenland komen de techniek in Ieper aanleren. Daarmee bewijst het Jan Yperman Ziekenhuis dat het blijft inzetten op innovatie en daarin zelfs een voortrekker in Europa kan zijn.