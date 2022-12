Residentie Hardoy in Ardooie breidt uit met twee leefgroepen

In het Woonzorgcentrum Residentie Hardoy zijn de werkzaamheden afgerond die voorzien in een uitbreiding van het aantal erkenningen. Er is een groei van 60 naar 82 erkenningen.

“Dit is niet zomaar een flinke uitbreiding van wat we momenteel aan zorgservice te bieden hebben. Met die uitbreiding van 22 erkenningen bouwen we twee kleinschalige leefgroepen uit. Het zijn twee leefgroepen voor mensen die nood hebben aan extra nabijheid. Er is een ruimte voor de bewoners met dementie en bewoners die een verhoogde kwetsbaarheid hebben. Het zijn afdelingen met een eigen specifieke werking waar de zorgkwaliteit centraal staat”, zegt algemeen directeur Barbara De Poorter.

“Er is gekozen voor een setting die best wel als uniek mag bestempeld worden. Het is een setting die niet onmiddellijk doet denken aan een woonzorgcentrum. We kozen bewust voor mooie, lichtrijke kamers en voor elke afdeling een mooi ingerichte gemeenschappelijke leefruimte. Die leefruimten doen denken aan een stijlvolle living thuis”, aldus Barbara. (JM)