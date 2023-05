Red Flame Tessa Wullaert zet weer schouders onder Generatie Rookvrij: “Ik hoop kinderen te inspiren om nooit te roken”

Al drie jaar lang zet de West-Vlaamse Tessa Wullaert uit Wielsbeke haar schouders onder de verschillende campagnes van Generatie Rookvrij, dat kinderen wil beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om zelf te gaan roken. Op Werelddag zonder Tabak, dat jaarlijks plaatsvindt op 31 mei, vraagt de organisatie van Generatie Rookvrij samen met Tessa Wullaert dat iedereen danst om het recht op een rookvrije omgeving voor kinderen op te eisen. De campagne wordt op woensdag 24 mei al ingezet door flashmobs in Ottignies en Hofstade.

Generatie Rookvrij organiseert jaarlijks een actie ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak. Via twee flashmobs roept de organisatie dit jaar verschillende gemeenten en steden op om hun speel- en sportpleinen volledig rookvrij te maken. “Zien roken, doet roken. Dat weet ondertussen iedereen en toch wordt er nog vaak gerookt in het bijzijn van kinderen op speel- en sportpleinen”, zegt de organisatie.

Het is al het derde jaar op rij dat Red Flame Tessa Wullaert zich achter het project schaart. Ze weet dan ook als geen ander dat sporten en roken geen goede combinatie is: “Een gezonde levensstijl is erg belangrijk om goed te kunnen sporten. Niet roken hoort daar zeker bij. Door aan de campagnes van Generatie Rookvrij mee te werken hoop ik kinderen te inspireren om nooit met roken te beginnen.” Haar sociale mediakanalen gebruikt Tessa dan ook om het goede voorbeeld te tonen.

“Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien. Daarom willen we plaatsen waar veel kinderen komen zoveel mogelijk rookvrij maken. Kinderen kopiëren gedrag. Ook rookgedrag. Door hen het goede voorbeeld te geven en niet in hun bijzijn te roken, bouwen we samen aan een rookvrije generatie”, zegt woordvoerder van Generatie Rookvrij Marc Michils.

Dans mee

Voorheen luidde de slogan van Generatie Rookvrij ‘Ik blaas liever bellen dan rook’ en spoorden ze iedereen aan om zeepbellen te blazen. Dit jaar kiest de organisatie een andere manier. Verschillende jonge dansers en danseressen zullen aan de hand van een flashmob aan iedereen laten weten dat ook zij het belangrijk vinden dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. “Met de actie willen we met Generatie Rookvrij het grote publiek nog meer bewustmaken van het belang om niet te roken op plaatsen waar veel kinderen komen, en lokale overheden aansporen om al hun speel- en sportpleinen rookvrij te maken.”

“Dit jaar hopen we dat iedereen met ons meedanst”, zegt de organisatie van Generatie Rookvrij. “Op ons YouTube-kanaal vind je een instructievideo waarin drie danseressen je enkele eenvoudige danspasjes aanleren en vragen je een filmpje te maken en het te delen op sociale media of het in te sturen.”