Race for the Cure in strijd tegen borstkanker brengt 5.500 euro op voor Think Pink

Gemeente Wingene helpt tijdens de maand oktober mee om de strijd tegen borstkanker aan te gaan. Op zaterdag 14 oktober vond het sportieve event Race for the Cure plaats in het gemeentelijk sportpark in Zwevezele. Er werd 5.500 euro verzamelt ten voordele van Think Pink.

Enkele lokale vrouwenverenigingen organiseerden een actie dat deel uit maakt van de lokale borstkankercampagne ‘Omdat we om jou geven’. Lokale ambassadeurs sieren dit jaar opnieuw de straten. Enkele plaatselijke ondernemers ondersteunen de zaak door hun etalage en winkels in roze te hullen. “Om het bewustzijn te vergroten, bundelen we de krachten met de sterke vrouwen van Wingene. Deze dames fungeren als de gezichten van de campagne en benadrukken het belang van borstkankerscreening voor vrouwen tussen de leeftijd van 50 en 69 jaar, de doelgroep van het onderzoek,” verduidelijkt schepen van Welzijn Tom Braet.

Race for the Cure

Op zaterdagnamiddag 14 oktober kleurde het sportpark van Zwevezele roze. Roze is de kleur van Think Pink en dit kleur staat in het teken tegen de internationale strijd tegen borstkanker. Het sportieve event Race for the Cure bracht heel wat mensen samen. De doelstelling was wandel of loop mee en steun de strijd tegen borstkanker. Tussendoor was er tal van animatie voorzien. Er namen 248 mensen deel en de totale opbrengst voor Think Pink bedraagt een mooi bedrag van 5.500 euro.