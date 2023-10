Psycholoog Pieter (35) uit Zwevegem steunt kankeronderzoek met motivatieproject ‘Club 150’: “Kanker moet de wereld uit”

Psycholoog en motivatiecoach Pieter Detombe uit Zwevegem zamelt met zijn Club 150 geld in voor Kom op tegen Kanker. Iedereen die zich inschrijft voor het project, wordt gestimuleerd om een voornemen naar keuze te volbrengen tegen het einde van dit jaar.

Pieter Detombe (35) is afkomstig van De Pinte, maar mag zich sinds enkele jaren een Zwevegemnaar noemen. Pieter is psycholoog van opleiding en heeft zijn eigen praktijk in de Zuid-West-Vlaamse gemeente. De Oost-Vlaming combineert zijn praktijk met een welzijnsjob aan de UGent. In zijn al drukke leven heeft Detombe nu bovendien tijd gevonden om een initiatief op poten te zetten dat mensen helpt om goede voornemens waar te maken. Met zijn project Club 150, zamelt hij geld in om volgend jaar mee te kunnen doen aan een loopwedstrijd voor Kom op tegen Kanker.

“Deze zomer besliste ik om een goed voornemen te starten: ik wou stoppen met het breinloos scrollen op mijn gsm, zowel op sociale media als op nieuwssites. Het doel was om ermee op te houden tot het einde van het jaar, op dat moment nog exact 150 dagen. Daar komt de naam Club 150 dus ook vandaan. Wanneer ik het had over mijn goed voornemen met vrienden of familie, hadden die vaak interesse om mee in het project te stappen, met hun eigen voornemens weliswaar.”

“Ik begon na te denken over een initiatief, maar kon het geen concrete invulling geven. Tot ik botste op een loopwedstrijd van Kom op tegen Kanker op 17 maart volgend jaar. De inschrijving daarvan bedraagt 2.500 euro en dat gaat naar kankeronderzoek. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar en dat was het begin van Club 150”, vertelt Pieter.

Op schema

Lid worden van Club 150 is heel simpel. Je maakt jezelf en je voornemen dat je tegen het einde van 2023 wil realiseren kenbaar aan Pieter door te mailen naar pieterdetombe@gmail.com. Hierdoor word je lid van de club en zal je om de twee weken een inspiratiemail krijgen. Daarin staat telkens een eenvoudige reflectievraag. Verder krijg je een link voor enkele vrijblijvende online meetings waaruit je motivatie en inzichten kan tanken. De meetings vinden plaats op 12 oktober, 23 november en 28 december van 20 tot 21 uur. “Inschrijven kan in principe tot 23 november, tot de voorlaatste meeting,” vult Pieter aan.

“Op dit moment zijn er 32 inschrijvingen, maar er komen er nog elke week bij. Er zitten zelfs een aantal Venezolanen bij aangezien mijn nonkel in Venezuela woont. De voornemens kunnen trouwens van alles zijn: meer gaan sporten, een eigen onderneming starten, elke maand afspreken met jeugdvrienden… Ik kan dan de ervaring die ik heb vanuit mijn psychologiepraktijk toepassen op de mensen die meedoen aan het project en ze zo motiveren. Het is leuk dat ik mijn vak kan inzetten voor het goede doel. We vragen iedereen die meedoet om een vrije bijdrage. We willen 2.500 euro binnenhalen tegen het einde van het jaar en hebben nu bijna 1.000 euro. We zitten dus op schema.”

Zichzelf overstijgen

De keuze voor Kom op tegen Kanker is trouwens geen willekeurige keuze: “Langs mijn vaders kant zijn er enkele familieleden die darmkanker hebben gehad. Ik heb gezien wat het aanricht en was als kind bang dat ik het ook ooit zal krijgen. Ondertussen is gebleken dat ik niet erfelijk belast ben, maar ergens blijft er toch altijd een soort bezorgdheid rond de ziekte. Ik besloot om die bezorgdheid om te zetten in iets constructiefs. Ik hoop dat kanker door dergelijke initiatieven ooit de wereld uit geraakt.”

“Mensen overstijgen zichzelf als er een extra sociale trigger is”

“Daarnaast vind ik het ook gewoon bewonderenswaardig om te zien hoe mensen zichzelf kunnen overstijgen als er een sociale trigger is. Ik merk echt dat door de betrokkenheid in Club 150, en doordat je dus niet alleen bent in het behalen van je doel, je inzet nog veel groter is. Veel mensen vertelden me dat het alleen niet lukte en dat door dat gezamenlijk streven naar een doel ze er zich veel makkelijker aan kunnen zetten. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het leuk blijft. We zullen nooit iemand tegen z’n zin pushen om een doel te behalen.”

Steunen kan door te storten op rekeningnummer BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ACTIE 340131150.