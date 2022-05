Psychologen en therapeuten verenigen zich in De Praathoek

Slechts enkele maanden na de verhuis naar een historische locatie in het centrum van Ieper is De Praat uitgegroeid tot een team van acht psychologen, therapeuten en coaches. Op die manier biedt de groepspraktijk een antwoord op de stijgende vraag naar laagdrempelige hulpverlening voor mensen die wonen en werken in de ruime regio rond Ieper.

Stefanie Farrow, bezielster van groepspraktijk De Praathoek, heeft de voormalige herberg De Slachter omgetoverd tot een plek voor persoonlijke ontwikkeling in huiselijke sfeer. De multidisciplinaire praktijk bevindt zich op de hoek van De Boomgaardstraat vlak bij Het Vleeshuis. “De Praathoek bestaat uit een team van acht professionals die multidisciplinair met elkaar samenwerken”, vertelt Stefanie Farrow, zelf erkend klinisch psycholoog, logopediste en kindertherapeut. “Ik verzamelde collega’s rond mij die zich onder andere specialiseren in therapie en psychologie voor volwassenen en kinderen, seksuologie, mindfulness, logopedie en loopbaanbegeleiding. Alexia, Cynthia, Elke, Ilse, Joyce, Liselotte en Veerle hebben elk op hun beurt één of meerdere diploma’s in de wacht gesleept als psycholoog, therapeut of coach.”

“Multidisciplinair samenwerken betekent dat je als cliënt heel goed opgevangen wordt. De verschillende disciplines versterken elkaar of vullen elkaar aan. Op die manier kan je met heel wat diverse vragen terecht in de groepspraktijk, waarbij je altijd wel een klik zult voelen met één van de therapeuten. De naam De Praathoek is niet voor niets gekozen. Praten ofwel communicatie staat centraal. In de groepspraktijk wil men diverse thema’s bespreekbaar maken en taal inzetten om gedachten en emoties te kunnen uiten. Voorbeelden van thema’s waarvoor je bij ons terecht kan zijn logopedie, burn-out, depressie, faalangst, leerstoornissen, hoogsensitiviteit, gedragsstoornissen, loopbaanbegeleiding, seksuele problemen, testafnames, relationele problemen…” (EG)

Meer info vind je op de website www.depraathoek.be