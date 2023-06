Provincie zet in op stomavriendelijke toiletten: 11 provinciegebouwen werden reeds gescreend

Op vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) breidt de West-Vlaamse deputatie het aantal stomavriendelijke toiletten in de provinciale gebouwen uit. Voorlopig werden 11 provinciale gebouwen en domeinen intussen gecontroleerd en voorzien van minstens één stomavriendelijk toilet.

“Eigenlijk gaat het echt over een kleine inspanning. Een vuilbakje plaatsen in het mannentoilet en met een sticker op de deur duidelijk maken dat het toegankelijk is voor stomapatiënten. Maar voor die doelgroep maakt dit wél een groot verschil”, klinkt het.

In opvolging van het voorstel zorgde de deputatie van de Provincie dat er elf stomavriendelijke toiletten kwamen in het vershcillende bouwen die in eigen beheer zijn:

provinciehuis Boeverbos (Sint-Andries)

Streekhuis Noord-West-Vlaanderen (Kasteel Tillegem, Sint-Michiels)

Streekhuis Westhoek (Esenkasteel, Diksmuide)

Wereldhuis West-Vlaanderen (Roeselare)

Zwin Natuur Park (Knokke-Heist)

Bezoekerscentrum Raversyde (Oostende)

De Palingbeek (Ieper)

Blankaart (Diksmuide)

Duinpanne (De Panne)

De Gavers (Harelbeke)

Bulskampveld (Beernem).

“Naast het provinciebestuur zijn er in West-Vlaanderen slechts vijftien stomavriendelijke steden en gemeenten. Dat is het geval voor Avelgem, Dentergem, De Panne, Ichtegem, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Tielt, Torhout, Vleteren, Waregem, Wevelgem, Wervik en Wingene”, besluit Kurt Himpe, die hoopt dat meer lokale besturen die inspanning zullen leveren.