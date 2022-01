Prikken van 5- tot 11-jarigen komt op kruissnelheid in kindvriendelijk vaccinatiecentrum in Gistel

In Konijnenbos, het industriepark van Gistel, is het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar volop aan de gang. Om het hen zo comfortabel mogelijk te maken, trekken vrijwilligers een verkleedpak aan en wordt het gebouw met kleurrijke ballonnen opgeleukt. De reacties bij de ouders én kinderen over de aanpak zijn dan ook positief.

Tijdens de vaccinatiemomenten voor kinderen is het behoorlijk druk in de Rochesterlaan. Het is een komen en gaan van wagens op de parking, waarbij een vrijwilliger verkleed als pinguïn de bezoekers welkom heet – de toon is meteen gezet. Ook binnen lopen de vrijwillige handen, die ouders en kinderen wegwijs maken langs het vaccinatieproces, in een clown- of berenpak rond.

Woordpuzzel

“We doen dit met plezier. Als we een glimlach op het gezicht van een kind kunnen toveren, of ze meer op hun gemak doen voelen, is onze opdracht al grotendeels geslaagd”, klinkt het. Ballonnen leuken de tent op, kinderen krijgen ook een tekening en woordpuzzel toegestopt om in de wachtruimte achteraf in te vullen.

Mama Els Petyt laat haar zoontje Lias (6) vaccineren. “Ik ben actief in de psychologie – dus, de zorgsector – en ken het belang van gevaccineerd te zijn. Zo zijn mijn man en ik elk al drie keer geprikt”, doet de Ichtegemse haar verhaal.

Risicopatiënt

“In mijn omgeving voelde ik echter toch wat bijkomende vragen over het vaccineren van kinderen. Bijvoorbeeld, zijn er effecten op langere termijn? Ik heb me goed geïnformeerd, onder meer bij een pediater, en besloot Lias te laten vaccineren. Gezien ons ander kindje Siel nog maar 4 jaar is, komt vaccineren nog wat te vroeg.” Maar of Lias de prik heeft gevoeld? “Nee!”, klinkt het klaar en duidelijk.

Voor mama Ilonka Lingy was het vaccineren van haar dochter Lieselot (7) een snel uitgemaakte zaak. “Ik ben zelf risicopatiënt, want ik ben in behandeling voor kanker”, legt Ilonka uit. “Ik hecht enorm veel belang aan de voorzorgsmaatregelen en draag bijvoorbeeld alleen maar FFP2-maskers. Ik moest dus niet overtuigd worden om Lieselot te laten inenten. Het is kwestie van een veilige omgeving rond je te hebben en beschermd te zijn tegen corona.”

Lieselot zelf lijkt het uitje naar het vaccinatiecentrum niet erg te vinden. “Van die prik voel je niks en het centrum zelf is plezant ingericht voor kinderen”, zegt ze met een woordpuzzel in de hand.

Snel en efficiënt

“Vorige week werd zo’n 17 procent van de in totaal 6.000 kinderen van 5 tot 11 jaar binnen de eerstelijnszone ingeënt en deze week komen er nog eens een paar honderd bij”, zegt Romina Vanhooren, voorzitter van de eerstelijnszone Houtland & Polder. “Er is nog een weg af te leggen, maar we komen stilaan op kruissnelheid en hopen voor de krokusvakantie iedereen al twee dosissen te hebben toegediend. We zorgen ervoor dat de vaccinatiemomenten steeds buiten de schooluren vallen, zoals bijvoorbeeld op woensdagmiddag of vrijdagavond. Gezinnen kunnen ook een gezamenlijke afspraak boeken, zodat ze met alle kinderen tegelijk kunnen komen. Zo werken we snel en vooral efficiënt”, aldus nog Romina Vanhooren.