Poperingenaar Patrick Samyn kampt met depressie en helpt lotgenoten met vzw Thûs

De vzw Thûs is een Poperingse vzw die op een laagdrempelige manier mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt in hun herstelproces. Het is een werking voor en door lotgenoten. “Mensen een glimlach bezorgen, daar doe ik het voor. Voor mij is Thûs therapie”, zegt Patrick Samyn, die zelf met een depressie kampt.

“De drijfveer om Thûs op te richten, komt uit mijn eigen ervaring. Zelf kreeg ik in 2013 te kampen met een burn-out en enkele jaren geleden sukkelde ik in een depressie. Persoonlijk heb ik nooit het gevoel gehad dat ik de hulp die ik zocht niet vond, maar ik merkte wel dat lotgenoten verloren liepen”, vertelt Patrick Samyn. Samen met zijn echtgenote Ingrid Ruckebusch is hij de drijvende kracht achter vzw Thûs.

“Voor mij werkt Thûs therapeutisch. Mensen een glimlach bezorgen, daar doe ik het voor. Ik haal er kracht uit. Mensen helpen en laten inzien dat er een tweede kans bestaat mét je psychische kwetsbaarheid en je herstel zélf in handen nemen en mensen hun eigenwaarde teruggeven is zo belangrijk. We willen op een laagdrempelige manier mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen, want hulp vragen is voor veel mensen moeilijk. We zijn een werking voor en door lotgenoten, die wil inzetten op ontmoetingskansen voor mensen die het mentaal moeilijk hebben. Een luisterend oor kan zo’n deugd doen bij mensen.”

Wandelingen

Door de coronacrisis was de opstart van vzw Thûs niet vanzelfsprekend. “Een lokaal waar we konden samenkomen, hadden we niet en dat mocht toen ook niet door de coronamaatregelen. Net op dat moment was de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid zo hard nodig. Daarom begonnen we met het organiseren van coronaveilige wandelingen. Dat bleek een groot succes. We hadden onmiddellijk een tiental deelnemers en een aantal vrijwilligers. De mensen konden zichzelf zijn, zonder vooroordelen. Wandelen en babbelen. We hadden zelfs iemand die afkomstig was van de kust. Ze vond het zo fijn om onder de mensen te kunnen komen en om gewoon te kunnen babbelen”, zegt Ingrid.

Mensen een glimlach bezorgen, daar doe ik het voor. Ik haal er kracht uit

Met de stad Poperinge ging vzw Thûs op zoek naar een locatie waar ze een warme en huiselijke omgeving kunnen creëren. Die locatie werd gevonden in de Engelstraat 33. “De woning hebben we in een huiselijke sfeer proberen in te richten. Er is een zithoek, keukentje, klein tuintje… Iedereen met vragen, bedenkingen of nood aan een babbel kan terecht bij ons. Momenteel hebben we een 15 à 20-tal leden. Dat gaat van mensen met een verslaving tot mensen die zich niet goed in hun vel voelen. We zijn geen therapeuten, wel lotgenoten. Met plezier vragen we advies op of leggen we contact met de eerstelijnspsychologe van de stad”, aldus Patrick.

Vrijwilligers

Vzw Thûs Poperinge sloeg recent de handen in elkaar met de stad Poperinge om te werken aan doelgerichte zorg binnen de regio. Een project van de Koning Boudewijnstichting ‘Doelgerichte zorg in eerste lijn bevorderen’ werd binnengehaald en zo krijgt de vzw de kans om op een laagdrempelige manier informatie te verzamelen die verder kan verwerkt worden door de welzijnsdiensten van de stad. “Een uniek project waarvoor we extra vrijwilligers nodig hebben. Wat zoeken we in vrijwilligers? Iemand die goed kan luisteren en empathie heeft. Je moet je kunnen inleven in de situatie van de mensen die hier hulp zoeken, maar je eigen mening opdringen gebeurt niet.”

Voorlopig staat de deur van vzw Thûs elke week open op dinsdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur. “Soms gaan we wandelen, bakt iemand iets lekkers, wordt er geknutseld… In de toekomst komt daar ook dinsdagvoormiddag en donderdag bij. Op basis van het aantal vrijwilligers worden de openingsuren en -dagen aangevuld. Het is heel duidelijk dat veel mensen nood hebben aan sociaal contact en een babbel. Het is schrijnend om te zien hoe angstig sommige mensen zijn en hoe hard ze in de knoop zitten”, besluit Patrick Samyn.

Info: vzw.thus@gmail.com.