Poperinge lanceert label ‘dementievriendelijke handelaar’: “Ziekte van de toekomst”

Poperinge wil een stad zijn waar mensen met dementie een volwaardig lid van de samenleving blijven. Werkgroep Dementievriendelijk Poperinge wil ervoor zorgen dat andere inwoners dementie herkennen en weten hoe ze iemand met dementie kunnen bijstaan. De werkgroep organiseert verschillende acties om de ziekte bespreekbaar te maken, zo lanceerden ze onlangs het label ‘dementievriendelijke handelaar’.

“Voor personen met dementie is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk hun dagelijkse activiteiten kunnen voortzetten. Boodschappen doen, een koffietje drinken, op restaurant gaan… zorgt ervoor dat ze actief blijven, ook al is dat niet altijd evident”, zegt schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe.

Drempel verlagen

Werkgroep Dementievriendelijk Poperinge is ervan overtuigd dat handelaars een grote rol kunnen spelen in dit verhaal. “Ze roepen hen daarom ook op om het label ‘dementievriendelijke handelaar’ aan te vragen. Deelnemende zaken krijgen informatie en tips over hoe je met mensen met dementie omgaat. Door het label op een goed zichtbare plaats te hangen, verlagen ze ook de drempel voor die mensen om een handelszaak binnen te stappen”, vult burgemeester Christof Dejaegher aan.

“Het is mooi dat we op tijd erbij stilstaan en ervan bijleren” – Eveliene Top van apotheek Ameloot

Op de stadswebsite staat een lijst met alle handelaars. “Bakkerij Stefaan uit Proven, apotheek Ameloot en La Poupée zijn de eerste handelaars die het label kregen. Ze komen alle drie dagelijks in contact met senioren en mensen met dementie. Met het label willen ze een signaal geven dat iedereen welkom is. Tegelijk krijgen ze zo ondersteuning en tips van de werkgroep”, aldus schepen Vanderhaeghe.

Bijleren

Zaakvoerster Eveliene Top van apotheek Ameloot mocht het label al in ontvangst nemen. “De handelaars kregen een opleiding via stad Poperinge. Hoe kan dementie zich uiten, wat zijn de gevolgen.. Voor ons was het een opfrissing, maar ik denk dat voor andere handelaars er een nieuwe wereld openging”, zegt Eveliene.

“Door het label ben je wel weer wat attenter om die mensen op te merken en je tijd te nemen. Wij gaan sowieso snel naar thuisverpleegkunde, familie of mantelzorgers vragen, om te weten met wie we contact kunnen opnemen als je voelt dat het niet goed gaat. Bijvoorbeeld als geld tellen niet meer lukt of als een uitleg na de derde keer nog niet opgenomen of begrepen is… Dementie is de ziekte van de toekomst. Het is mooi dat we op tijd erbij stilstaan en ervan bijleren.”

Zelf ook dementievriendelijke handelaar worden? Neem vrijblijvend contact op via seniorenzorg@poperinge.be of 057 34 65 00. Dementievriendelijk Poperinge is een samenwerking tussen Stad Poperinge, Lokaal Dienstencentrum De Bres, Zorgsite Proventier en vzw O.L.V. Gasthuis.

Info: www.poperinge.be/dementievriendelijk