Pink Ladies Games strijken voor het eerst neer in Waregem

Komende zaterdag staat de Zuiderpromenade van Waregem in het teken van de Pink Ladies Games, een ludiek sportevenement voor vrouwen waarbij geld ingezameld wordt voor de borstkankerorganisatie Think Pink.

Wie op zaterdag 17 september tussen 14 en 19 uur op de Zuiderpromenade passeert, zal er heel wat vrouwelijk geweld kunnen spotten, want op dat moment vinden de allereerste Pink Ladies Games in Waregem plaats. “We zijn een ladies-only evenement, waarbij honderden vrouwen zich gedurende een halve dag amuseren met zes ludieke battles én op die manier geld inzamelen voor Think Pink”, zegt projectmanager Paulien Vandersmissen.

Enkele voorbeelden: ‘The Floor is Lindemans’, waarbij de dames een behendigheidsparcours moeten afleggen, of ‘Life is a Beach’, een opdracht in een stranddecor. “De battles zijn sportief, speels en laagdrempelig. Je hoeft dus geen topsporter te zijn om te kunnen scoren. Met heel veel goesting en teamwork kom je minstens even ver”, klinkt het bij de organisatie, die benadrukt dat sportief zijn geen vereiste is.

Think Pink

Om deel te nemen, betalen de teams van vier of vijf dames 169,90 euro. Onder meer het stadsbestuur en de Waregemse projectontwikkelaar Matexi vaardigen een delegatie af tijdens het evenement. Het inschrijvingsgeld vloeit naar Think Pink, de sociale organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker ondersteunt. “Vrienden, collega’s en familieleden van de deelnemers kunnen eveneens geld doneren. Wij belonen hen dan voor deze extra inspanning, met extra punten in de competitie”, zegt Paulien.

Het team dat zaterdag het meest ingezameld heeft, wordt in de bloemetjes gezet en ontvangt een attentie van Tink Pink: een ballonvaart voor het volledige team. De Pink Ladies Games, die eerder al in Geel plaatsvonden, zijn vrij toegankelijk voor het publiek. (PNW)