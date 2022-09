Piet Huysentruyt helpt cupcakes verkopen om Alzheimeronderzoek te steunen

Vandaag kon je aan de ingang van het AZ Groeninge in Kortrijk cupcakes en ijsjes kopen ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek. Piet Huysentruyt, die peter is van de organisatie, ging alvast een handje helpen.



“Ik heb zelf van dichtbij gezien hoe iemand met alzheimer aftakelt, hoe is het mogelijk dat daar nog steeds geen behandeling voor bestaat?”, vraagt de West-Vlaamse tv-kok Piet Huysentruyt zich luidop af. Volgens de laatste cijfers van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kampen zo’n 200.000 Belgen met een vorm van dementie, in 7 van de 10 gevallen gaat het over Alzheimer. Ondanks de grote schaal van de ziekte zijn er maar weinig middelen om onderzoek te financieren.

Verwonderd en gefrustreerd

“Ik ben altijd als een verwonderd kind wanneer ik nadenk over wat de mensheid allemaal kan. Tegelijk ben ik gefrustreerd: we kunnen naar de ruimte, maar voor deze ziekte vinden we geen behandeling? Daarom ben ik ervan overtuigd dat alle kleine beetjes helpen. Met deze verkoopactie hopen we 2.000 euro in te zamelen”, aldus Piet. Joost Martens, directeur van de organisatie, vult aan: “Er zijn 10 keer meer middelen voor kankeronderzoek. Heel goed natuurlijk, maar jammer dat de ene ziekte op meer steun kan rekenen dan de andere.”

Elk jaar organiseert de werkgroep dementie van het AZ Groeninge een ‘Alzheimerdag’ waarop ze een actie op poten zetten om een goed doel te steunen. “Wij zijn dementiecoaches, die in het geriatrisch dagziekenhuis voortdurend in aanraking komen patiënten zelf, maar ook met mantelzorgers van mensen met dementie. Wij bieden hen emotionele ondersteuning, wijzen hen de weg naar eerstelijnshulp, zorgen voor gepaste begeleiding…”, vertellen Maaike Demunck, Elien Adam en Laura Deceukelier.

“Er worden miljarden geïnvesteerd in de ruimtevaart, maar voor onderzoek naar Alzheimer zijn er gaan middelen” – Piet Huysentruyt

Vorig jaar ging de opbrengst van hun verkoopactie naar Het Ventiel, dit jaar dus naar Stichting Alzheimer Onderzoek. Deze organisatie is volledig afhankelijk van giften en inzamelacties. Ze werken samen met universiteiten om onderzoek naar Alzheimer hoger op de agenda te kunnen zetten. De leerlingen van de RHIZO-hotelschool bakten de cupcakes die vandaag in Kortrijk werden verkocht.