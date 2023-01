Peter Versyck opent eerste medisch centrum in de streek: “Dit is de dokterspraktijk van de toekomst”

Drie huisartsen, zes arts-specialisten en evenveel paramedici: dokter Peter Versyck (39) bracht in Medisch Centrum Wenduine zorgverleners uit de meest uiteenlopende disciplines samen onder één dak. Het medisch centrum is in de regio het eerste in zijn soort.

Een multidisciplinaire praktijk met een divers zorgaanbod, gebundeld onder één dak: volgens Peter Versyck is het de dokterspraktijk van de toekomst. “Patiënten worden hier meteen correct doorverwezen en dat ontlast de huisarts”, klinkt het. Versyck is daarvan zelf het beste bewijs: hij is een van de weinige huisartsen uit de regio die nog geen patiëntenstop invoerde.

“We willen nog uitbreiden met andere zorgverleners die in onze filosofie passen”

In zijn dokterskabinet in de Leopold II-laan werkt hij uitsluitend met vrije consultaties. “Het nadeel daarvan is dat patiënten soms wat geduld moeten oefenen. Maar dat weegt in mijn ogen niet op tegen de vele voordelen van zo’n groepspraktijk: met drie vrije consultaties per dag wordt de patiënt altijd nog dezelfde dag geholpen, én hij kan indien nodig ook meteen worden doorverwezen. Dat verlicht het werk van de huisarts, van wie vandaag wordt verwacht dat hij én een griepje geneest én dieetadvies geeft én eksterogen behandelt”, legt hij uit.

Uitbreiding

In Medisch Centrum Wenduine kan je terecht voor kine, orthopedie en heelkunde, je kan er zelfs op consultatie bij de diëtist. “Er is binnenkort ook twee dagen per week een podoloog aanwezig in de praktijk en we hebben een goeie chirurg die eenmaal per week langskomt voor kleine ingrepen. Onze psychotherapeut gaat dan weer samen met de patiënt aan de slag rond rouw en verlies, stress en burn-out. Zo zijn we stilaan een kleine kliniek aan het worden, en het is de bedoeling om nog verder uit te breiden met andere zorgverleners die in onze filosofie passen. Collega’s beginnen ondertussen ook spontaan bij onze groepspraktijk te solliciteren”, klinkt het.