PentaPlus-opleiding werpt vruchten af in wzc Dunecluze: Zorgkundigen mogen meer handelingen uitvoeren

In woon-zorgcentrum Dunecluze werden 26 zorgkundigen in de bloemetjes gezet die vorig jaar met succes de PentaPlus-opleiding in het Koninklijk Elisabeth Instituut (KEI) van Oostduinkerke hebben beëindigd.

“Dankzij deze opleiding kunnen we het nijpende tekort aan zorgpersoneel opvangen”, zegt directeur Jan Nagels. “Hoewel ons wzc redelijk gespaard is gebleven van covid-19, houdt het coronavirus ons toch al geruime tijd in de greep. Een 90-tal werknemers zetten zich elke dag in voor onze bewoners in zo’n 90 woongelegenheden. Daarvan zijn er 14 voltijdse verpleegkundigen, maar om die mensen een beetje te ontlasten hebben 26 zorgkundigen een bijkomende opleiding gevolgd die hen toelaat om vijf extra verpleegkundige handelingen legitiem uit te voeren.”

Extra werkdruk

Colinda Allermeersch, een van de drie mentoren voor deze groep, legt uit: “De opleiding bestond uit 20 uur theorie en 75 uur stage in Dunecluze. Alle zorgkundigen hebben geleerd hoe ze Clexane moeten injecteren, een middel tegen bloedstolling. Ze mogen nu ook gecontroleerde medicatie toedienen, Dauerbinde-windels aanbrengen, parameters nemen zoals bloeddruk en glycemie (suikergehalte) en ze mogen PPA (lavementen) toedienen. De opleiding en de vele stage-uren zorgden vorig jaar wel voor extra werkdruk, maar alle 26 zorgkundigen zijn geslaagd en dat werpt nu zijn vruchten af!”

Dunecluze groeit naar zo’n 120 woon- gelegenheden

Wendy Debeer was een van de zorgkundigen die de opleiding heeft gevolgd: “Het was een boeiende en leerrijke ervaring! Onze mentoren Yoricka Pinseel, Sabine Samyn en Colinda Allermeersch hebben ons wel flink gecontroleerd of we alle handelingen op de juiste manier toepasten, maar ze gaven ook tips en instructies waarop we moesten letten. We kregen onze opleiding in het KEI, één dag per maand van 12.30 tot 16.30 uur gedurende vijf maanden. Eind december moesten onze stage-uren afgewerkt zijn.”

Colinda besluit: “Hier en daar moesten we een beetje bijsturen, maar uiteindelijk hebben ze het allemaal goed gedaan.”

De bewoners hebben alle vertrouwen in de goede zorgen van het zorgpersoneel en voor directeur Jan Nagels is het een verademing dat de druk op de werkketel hierdoor een beetje afneemt. “Maar we zullen binnenkort alle krachten kunnen gebruiken”, zegt hij.

Uitbreidingswerken

“We starten heel snel met uitbreidingswerken. Dunecluze groeit naar zo’n 120 woongelegenheden en we hopen daarmee klaar te zijn tegen het najaar 2023. Maar nu al kunnen we ook extra vrijwilligers gebruiken. Wie een groot hart heeft voor onze oudere medemensen, mag contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek via info@dunecluze.be.”