Patrick Lefevere (70) in ziekenhuis opgenomen nadat hij zich op restaurant onwel voelde

Patrick Lefevere (70) is woensdagavond even opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Gent, nadat hij zich op restaurant onwel voelde. Dat hebben welingelichte bronnen bij Soudal Quick-Step, het wielerteam waar hij jaren mee verbonden was, bevestigd aan persbureau Belga. Ondertussen zou het al heel wat beter gaan met Lefevere, die wellicht het slachtoffer werd van een bloeddrukval.

De 70-jarige Lefevere stopte eind vorig jaar als CEO van Soudal Quick-Step. Hij was sinds 2003 de bezieler en drijvende kracht achter de ploeg. Onder zijn leiding behaalde het team bijna duizend overwinningen, waaronder 22 zogenaamde ‘monumenten’, een grote ronde en 124 etappezeges in een grote ronde.

Lefevere werd afgelopen zaterdag voor de start van de Belgische openingsklassieker, de Omloop Het Nieuwsblad, nog gehuldigd op het podium waar hij een foto kreeg met daarop de melding ‘Merci Patrick’.

Voorlopig is het wel nog afwachten naar meer nieuws over de huidige toestand van Patrick Lefevere. Vandaag zouden er verdere onderzoeken plaatsvinden om de precieze oorzaak te achterhalen.