Patrick Lefevere (70) brengt nacht door in ziekenhuis nadat hij zich op restaurant onwel voelde: “Hij voelt zich weer goed”

Patrick Lefevere (70) voelde zich donderdagochtend weer goed, nadat hij woensdagavond werd opgenomen in het ziekenhuis van Gent. Dat meldt Soudal Quick-Step, het wielerteam waar hij jaren mee verbonden was, in een korte mededeling op sociale media.

“Nadat hij zich gisterenavond onwel voelde, werd Patrick Lefevere naar het ziekenhuis in Gent gebracht, waar hij de nacht doorbracht onder medisch toezicht”, klinkt het bij Soudal Quick-Step. “Vanochtend voelde Patrick zich goed. Het team wenst hem een spoedig herstel en hoopt hem snel te kunnen verwelkomen bij een van de koersen.”

After feeling unwell yesterday evening, Patrick Lefevere was taken to hospital in Gent, where he spent the night under medical examination.



This morning, Patrick is feeling well and the team wishes him a speedy recovery and hopes to welcome him soon at one of the races.



