Passendale laat zich massaal (opnieuw) vaccineren tegen corona

Zo’n 500 inwoners schoven op zaterdag 30 september aan in PC de Craeye in Zonnebeke voor een (extra) prikje tegen corona. Het gaat om gezamenlijke vaccinatiecampagne op initiatief van Apotheek Legrand en de artsen van praktijk HapPa (Huisartsenpraktijk Passendale).

Corona maakt momenteel een comeback, met de hoogste piek die begin november verwacht. Zoals in het nabije verleden behoren zwangere vrouwen, zorgverleners en mensen met onderliggende gezondheidsaandoeningen tot de grootste risicogroepen.

Op 2 oktober 2016 werd in Passendale gestart met een nieuw project voor zowel de huisartsen als de patiënten. Sindsdien zitten de huisartsen onder één dak in de Canadalaan om de samenwerking te bevorderen en steeds bereikbaar te zijn voor de patiënt. “We hebben samen overlegd om deze vaccinatiedag te houden”, legt apotheker Lore Legrand uit.

“De inentingsstof is maar voor enkele uren houdbaar en moeilijk in te plannen in de dokterspraktijk. Een gezamenlijke actie was dus veel efficiënter, maar we hadden nooit gedacht dat er zoveel volk zou komen”, zegt Lore. “We zagen niet enkel de risicogroepen, maar mensen uit alle lagen van de bevolking.”

Met vier artsen verliep de inenting vlot en mensen hoefden niet lang aan te schuiven. “We hebben de vaccins opgetrokken in de apotheek en zijn om 5 uur vanochtend begonnen.” De massale opkomst toont aan dat de vrees voor besmetting erg groot is. De gevaccineerden verlieten dan ook opgelucht het Parochiaal Centrum. Wie in Passendale zich nog wil laten vaccineren, kan hiervoor terecht in de apotheek.

