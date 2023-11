Partners uit Nieuwpoort, Diksmuide en Veurne roepen diabetes halt toe

Op Wereld Diabetesdag, 14 november, gaven verschillende partners uit de regio Westkust & Polder het startschot aan Halt2Diabetes in Diksmuide, Nieuwpoort en Veurne. Het charter werd in Ramskapelle ondertekend door de schepenen van Gezondheid en Welzijn Frans Lefevre uit Nieuwpoort, Guido Hoste uit Veurne en Katleen Winne uit Diksmuide in aanwezigheid van de trekkers van het project: Aline Destoop (ELZ Westkust & Polder), Sharon Brouckaert (intergemeentelijk gezondheidswerker) en Jana Rotsaert (Logo Oostende-Brugge).

Met Halt2Diabetes worden inwoners vanaf 45 jaar met een verhoogd risico op diabetes type 2 opgespoord en toegeleid naar een gezonde levensstijl. Een op de tien volwassenen in ons land heeft diabetes type 2 en weet dit niet van zichzelf. Dit risico kan je gelukkig verkleinen dankzij een gezonde levensstijl. Bij wie voldoende beweegt, gezond eet en niet rookt, ligt het risico op diabetes aanzienlijk lager. (PG/foto IV)